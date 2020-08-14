90 летняя бабушка преодолела тяжелую пневмонию

Победить болезнь в этом возрасте - это редкий случай.

90-летняя Кульсара Карсыбаева в провизорском центре вылечилась от пневмонии за 25 дней. Об этом корреспонденту zakon.kz сообщили в Управлении здравоохранения Шымкента.

Сначала Кульсара тяжело дышала, и ее поместили в реанимационное отделение инфекционной больницы. После 3 дней лечения в реанимации её добровольно перевели в провизорский центр. На момент поступления состояние пациента было тяжелым, сатурация снизилась на 75%.

В результате своевременного лечения, здоровье Кульсары Карсыбаевой улучшилось в течении 25 дней, несмотря на тяжелое состояние и наличие дополнительных хронических заболеваний (хронический холецистит, панкреатит, гипертоническая болезнь), победила болезнь. Врачи сказали, что она в порядке. Наша 90-летняя сестра Кульсара, которая полностью выздоровела, сегодня вернулась домой из поликлиники, благословив врачей. Кульсара Карсыбаева от чистого сердца поблагодарила всех сотрудников центра выражая свои чувства как доброта, любовь, милосердие, честность, - рассказал главный врач провизорского центра Абдирахмат Ниязкулов.

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