#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Культура и шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала редкое фото с 90-летней бабушкой

телезвезда и предприниматель Ким Кардашьян, 90-летняя бабушка, редкое фото, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 12:43 Фото: Instagram/kimkardashian
Известная американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян порадовала свою многомиллионную аудиторию в Instagram редкой фотографией с 90-летней бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл, сообщает Zakon.kz.

44-летняя селебрити, которая прославилась на весь мир после выхода реалити-шоу "Семейство Кардашьян", под снимком написала:

"Нет никого милее моей бабушки MJ".

Большинство подписчиков, а их у Ким более 357 млн, согласились со своим кумиром. Они также отметили, что бабушка выглядит хорошо:

  • "Мы любим MJ!"
  • "Очаровательно!"
  • "Чудесная фотография".
  • "Милая бабушка. Меня иногда тоже называют MJ".
  • "Вы так счастливы, что она у вас есть! Она так хорошо выглядит!"
  • "Это так мило! Бабушки – самые лучшие! Вам так повезло, что у вас есть своя".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 12:43
Бойфрендом Ким Кардашьян стал робот Tesla

Ранее Ким Кардашьян отреагировала на скандальные посты рэпера Канье Уэста о детях. 44-летняя американская телезвезда испытала "ужасные чувства" от того, что ее бывший муж назвал детей певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z умственно отсталыми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
72-летняя Ирина Понаровская посвятила песню умершему сыну
Культура и шоу-бизнес
13:40, Сегодня
72-летняя Ирина Понаровская посвятила песню умершему сыну
Музыкант The Limba попал под обстрел: его заявления о женщинах взбудоражили соцсети
Культура и шоу-бизнес
09:41, Сегодня
Музыкант The Limba попал под обстрел: его заявления о женщинах взбудоражили соцсети
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: