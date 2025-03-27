Ким Кардашьян опубликовала редкое фото с 90-летней бабушкой
Фото: Instagram/kimkardashian
Известная американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян порадовала свою многомиллионную аудиторию в Instagram редкой фотографией с 90-летней бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл, сообщает Zakon.kz.
44-летняя селебрити, которая прославилась на весь мир после выхода реалити-шоу "Семейство Кардашьян", под снимком написала:
"Нет никого милее моей бабушки MJ".
Большинство подписчиков, а их у Ким более 357 млн, согласились со своим кумиром. Они также отметили, что бабушка выглядит хорошо:
- "Мы любим MJ!"
- "Очаровательно!"
- "Чудесная фотография".
- "Милая бабушка. Меня иногда тоже называют MJ".
- "Вы так счастливы, что она у вас есть! Она так хорошо выглядит!"
- "Это так мило! Бабушки – самые лучшие! Вам так повезло, что у вас есть своя".
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