Ким Кардашьян опубликовала редкое фото с 90-летней бабушкой

Известная американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян порадовала свою многомиллионную аудиторию в Instagram редкой фотографией с 90-летней бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл, сообщает Zakon.kz.

44-летняя селебрити, которая прославилась на весь мир после выхода реалити-шоу "Семейство Кардашьян", под снимком написала:

"Нет никого милее моей бабушки MJ".

Большинство подписчиков, а их у Ким более 357 млн, согласились со своим кумиром. Они также отметили, что бабушка выглядит хорошо:

"Мы любим MJ!"

"Очаровательно!"

"Чудесная фотография".

"Милая бабушка. Меня иногда тоже называют MJ".

"Вы так счастливы, что она у вас есть! Она так хорошо выглядит!"

"Это так мило! Бабушки – самые лучшие! Вам так повезло, что у вас есть своя".

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