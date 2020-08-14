Когда казахстанцы смогут улететь в Египет

Правительство Египта приняло решение разрешить прибытие на курорты Шарм-Эль-Шейх и Хургада без обязательного предварительного прохождения ПЦР-тестов для туристов.

Из аэропорта столицы теперь можно улететь в Египет. Первые вылеты состоятся 14 сентября, сообщает zakon.kz.

C сентября стартуют прямые перелеты по направлениям "Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх" дважды в неделю. На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана.

С октября 2020 возобновятся прямые рейсы по направлениям "Шымкент – Шарм-Эль-Шейх" и "Костанай – Шарм-Эль-Шейх".

Стоит отметить что правительство Египта приняло решение разрешить прибытие на курорты Шарм-Эль-Шейх и Хургада без обязательного предварительного прохождения ПЦР-тестов для туристов, прибывающих прямыми чартерными и регулярными рейсами.

Для туристов, прибывших прямыми рейсами в Шарм-Эль-Шейх или Хургаду и желающих передвигаться по Египту (в другие города и регионы), обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до начала передвижения.

Для пассажиров, путешествующих транзитом через третьи страны или города (включая Каир и Александрию), так же необходимо обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сроком не позднее 72 часов.

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