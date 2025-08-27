#АЭС в Казахстане
Туризм

Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость

Шарм-эль-Шейх, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 16:03 Фото: unsplash
Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan, дочерняя компания АО "Эйр Астана", обратилась к казахстанцам с важной информацией касательно правил въезда в Шарм-эль-Шейх (город-курорт в Египте), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что для пассажиров чартерных рейсов FlyArystan, приобретающих путешествие в составе туристического пакета (с проживанием в отеле), никаких дополнительных требований и изменений не вводится.

"Все поездки будут осуществляться в обычном порядке – без необходимости предоставления визы. Таким образом, пассажиры FlyArystan могут планировать свой отдых в Шарм-эль-Шейх так же удобно и спокойно, как и прежде", – говорится в Telegram-канале авиакомпании.

При этом в пресс-службе FlyArystan подчеркнули, что с 1 октября текущего года пассажирам младше 21 года запрещено путешествовать в Шарм-эль-Шейх без сопровождения родителей или ближайших родственников:

  • Требуется нотариально удостоверенная доверенность, если поездка осуществляется с дедушкой, бабушкой, братом или сестрой старше 21 года.
  • Доверенность на русском языке принимается.
  • Необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении.

Ранее корреспондент Zakon.kz подготовил материал на тему: "Куда поехать отдыхать недорого". В нем рассказывается о пяти направлениях, где осенью будет дешевле, чем летом или зимой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
