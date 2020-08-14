Публичный секс на пляже Капчагая: распущенность или последствия карантина?

Почему подобные темы обсуждаются в обществе столь активно, и как это может быть связано с карантинными ограничениями, рассказала психолог.

Уже несколько дней казахстанцы активно обсуждают в социальных сетях развратность отдыхающих парочек, любовные утехи которых попали на видео. Причем некоторые напрямую связывают подобное поведение с психологическими причинами, вызванными почти полугодичным карантином. Насколько обоснованы подобные мнения, решил выяснить журналист zakon.kz, побеседовав с известным казахстанским психологом Натальей Санаровой.

Как сообщалось ранее, двое молодых людей решили публично заняться сексом в Боровом. Свидетелями их интимной близости стали сотни отдыхающих. В полиции Акмолинской области сообщили, что уже приступили к поискам любителей острых ощущений.

Похожий случай произошел на побережье Капчагая в Алматинской области. Пара занялась любовью в воде озера, отдыхающие на пляже, снимали происходящее на видео. Полицейские также разыскивают героев ролика. За непристойное поведение в общественных местах им грозит штраф около 50 тысяч.

Видеоролики вызвали целый шквал комментариев от пользователей сети, в большинстве своем негативных. Одни комментаторы просто стыдили молодых людей и требовали привлечь их ответственности, в том числе и за развращение детей, которые тоже присутствовали на пляже и стали невольными свидетелями любовных сцен. Другие рассуждали о том, что заставляет этих людей совершать подобные поступки, не стесняясь окружающих и не опасаясь возможного наказания. При этом высказывались и мнения, что это может быть напрямую связано и с введенным в стране карантином. Мол, люди просто уже сходят с ума от всех этих ограничений и если одни начинают злоупотреблять спиртным и избивать домочадцев, то другие – вырвавшись на природу, сбросили с себя все рамки морали, принятой в обществе.

Однако, по мнению по психолога Наталье Санаровой, запечатленные на видео действия вряд ли могут быть как-то связаны с ограничениями по карантину. И дело здесь совсем в другом.

Такие явления были задолго до появления коронавируса и введения карантина. Всегда находились люди, которые любили и любят экстрим. В том числе и в сексуальной сфере. Но если раньше, это просто обсуждалось среди небольшой группы невольных очевидцев их экстремальных любовных отношений, то сейчас, когда у каждого есть телефон с видеокамерой, все это фиксируется на видео и выкладывается в социальные сети. Соответственно число "свидетелей" увеличивается в десятки, а то и сотни раз, а обсуждение запечатленных на видео действий приобретает глобальный масштаб. Поэтому, на мой взгляд, коронавирус и введенные ограничения здесь совершенно ни при чем, – сказала Наталья Санарова.

Также она считает, что рост пьянства и бытового насилия, отмечаемый во время карантина, если и связан с введенными ограничениями, то не напрямую, а косвенно. Просто это позволило многим семьям избавиться от "розовых очков", через которые они раньше воспринимали реальность.

Я думаю, что никто не начинает пить в честь короновируса или карантина. Скорее всего, эта проблема и раньше была в семье, но на нее просто не обращали внимания. Ведь созависимые родственники больного алкоголизмом, особенно находящегося на первой стадии, обычно считают, что нет ничего страшного в том, что отец или муж выпивает по вечерам, приходит слегка выпивши после работы, или напивается каждую пятницу с друзьями. А в карантине размер пьянства стал виден в настоящем масштабе, и понятно, что родственники начинают с этим бороться, как могут. Соответственно начинаются конфликты в семье, наружу выходят все те проблемы, на которые раньше закрывались глаза, ну а там и до рукоприкладства недалеко, – пояснила психолог.

Также она поделилась своим мнением о том, почему сейчас буквально все – начиная от экономической ситуации в стране и заканчивая сексом на пляже, люди склонны связывать с карантином.

Сейчас практически во всех СМИ в основном публикуются новости о коронавирусе, о его влияние на экономическую и социальную ситуацию в стране. Даются различные советы и рекомендации, опять же связанные с темой распространения КВИ и жизнью в условиях карантина. Соответственно фокус внимания нашего общества зациклен на этих вещах, и люди склонны переносить их на любые события. В том числе и на те, которые не имеют к этому никакого отношения, и в общем-то были и раньше, еще до возникновения коронавируса и введения карантина, – подытожила Наталья Санарова.

Владимир Демидов

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