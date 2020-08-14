Судья ВС Е.Максюта еще раз о возврате исков

Полный анализ по возвратам исков будет готов не раньше сентября.

Судья Верховного Суда Елена Максюта неделю назад ответила на многие наши вопросы касательно возвратов исков. Сегодня она рассказала о промежуточных итогах проведенного ВС анализа по этому вопросу и почему полную картину ожидаем только в сентябре, сообщает zakon.kz.

- Елена Тагировна, неделю назад, Вы пообещали дать позже развернутый комплексный анализ по республике по возвратам судами исков. Можете сейчас это сделать?

- Пока еще рано, полный анализ по возвратам исков будет готов не раньше сентября, когда апелляция рассмотрит все обжалованные определения об обоснованности и необоснованности возвратов.

- Хорошо, мы подойдем к Вам еще в сентябре... А можете сейчас назвать основания возврата исков?

- Всего судами республики за 7 месяцев т.г. возвращено чуть более 36 тысяч исков. В январе-марте этот показатель был в пределах 4,5 тысяч в месяц. Объявленное в стране 16 марта ЧП существенно снизил сам поток направлений исков в апреле-мае, соответственно уменьшились и возвраты. Скачок роста (более 16 тысяч) произошел в июне-июле.

Юристы спрашивают: "Почему этот рост почти вдвое произошел именно в эти два месяца? Ведь сам ГПК не изменился". Отвечу: да, сам Кодекс остался прежний, но именно в эти месяцы вступили в силу поправки в некоторые законодательные акты, о которых говорила в предыдущем интервью.

Из этих 16 тысяч исков 90% возвращены по причине:

- несоблюдения досудебного или внесудебного порядка, их 40%,

- несоответствия иска по форме и содержанию; нет госпошлины, доверенности и документа, подтверждающего соблюдение досудебного порядка, если этот порядок установлен законом или предусмотрено договором – таких 28%,

- 16% исков относятся к делам, неподсудных данному суду,

- по 6,4% истцы сами попросили возвратить заявления.

Оставшиеся 10% исков возвращены по иным основаниям (ст.138 ГПК, возвраты встречных исков и т.д.).

- О чем эти иски?

- Больше половины (52%) из 16 тысяч - это иски банков, микрофинансовых и микрокредитных организаций. Ответчики в них – те, кто не может погашать свои кредиты. Все знают, что в карантинный период многие лишились заработка и им стало сложно исполнять свои обязательства. Оставшиеся – иные, в т.ч. брачно-семейные.

- Вернемся к основной причине, по которой возвращены 40% исков. Так важно соблюдать досудебный или внесудебный порядок?

- Это требование п.1 ч.1 ст.152 ГПК и его обязаны соблюдать все, в т.ч. и судьи. Такой порядок не может кому-то не нравится: т.к. он способствует быстрому решению самой проблемы. Должнику дается возможность составить новый график погашения задолженности или иной порядок (через медиацию).

И для этого не нужны длительные судебные разбирательства.

То есть законодатель, предвидя такие претензии к должникам, обязал суды не принимать такие иски, если те не прошли обязательный досудебный порядок разрешения спора. Скажу проще: для взыскания долга Банк должен не просто "сделать вид", что известил должника о претензии, а получить доказательства об этом. Должник тоже обязан принять меры для надлежащего исполнения обязательства. Без этих доказательств суд иск Банка не принимает.

Возвращают такие иски с целью защиты прав, прежде всего, самих участников споров. Ведь что такое судебный процесс? К чему вообще в конечном итоге приводит любой иск?

Суд – это не гарантия полного удовлетворения требований обеих сторон. Всегда будут проигравшие, значит, недовольные. Примирение же, напротив, подразумевает разрешение спора на взаимовыгодных условиях и уступках. А самое главное, достижение человеком желаемого результата (в данном случае, получение долга) и исключение в дальнейшем самого конфликта.

- А к ним относятся многочисленные микрокредитные организации? Ведь их, предоставляющих "быстрые" кредиты, расплодилось в одно время очень много…

- Вы правильно поднимаете этот вопрос.

Анализ показал, что микрокредитные и микрофинансовые организации (ломбарды, онлайн кредитные компании), которые выдавали краткосрочные займы, воспользовались тем, что ранее их деятельность никак не регулировались Законом. Эти разного рода ТОО выдавали кредиты под 800-1000% годовых. Т.е., предоставляя кредит на 50 тысяч тенге, они при предъявлении претензии, требовали возврат уже 500 тысяч!

Эта проблема была разрешена в 2019 году. Введены поправки в ст.725-1 ГК об ограничении ставки вознаграждения до 100%, т.е. возврат не должен превышать двойного размера. Эти 2,5 тысяч ТОО теперь должны пройти регистрацию либо самоликвидироваться. На 1 июля т.г. это требование не выполнили 1 300 компаний. Им дали срок до 1 сентября т.г. После уполномоченный орган вправе будет инициировать иски об их ликвидации. Зная об этом, ТООшки именно в июне-июле (т.е. перед окончанием срока регистрации) стали массово подавать иски либо уступать право требования "аффилированным" физлицам, чтобы в три раза меньше платить меньше госпошлину или "скинуть" с ТОО свои обязательства, чтобы потом требовать от имени физлица.

- Их так много?

- Мы проанализировали массовые возвраты - более 50 исков от одного и того же лица. Таких ТОО оказалось 25, им возвращено 3 439 исков. Немало аналогичных других таких ТОО, которые также подавали от 10 до 50 исков, которые суды вернули. В их числе 116 исков от "МФО "Смарт Кредит", 149 – от "МФО "Inkar & A" и 152 – от "Express Аванс".

- Елена Тагировна, Вы сказали, что 28% исков возвращены, потому что они не соответствовали по форме. Не на той бумаге написаны что-ли или шрифт не понравился?

- "Не так" оформлен иск – значит, он не отвечает требованиям ст.ст.148 и 149 ГПК. Судья не имеет права принимать иск в производство, если он лишает его возможности подготовиться к процессу. А именно, не оплачена госпошлина, нет доверенности и документа, подтверждающего соблюдение досудебного порядка, если он установлен законом или предусмотрено договором.

- А в чем еще Вы видите объективную причину роста возвратов?

- С 16 марта т.г. в стране объявлено ЧП. Это существенно снизил сам поток направлений исков в апреле-мае, соответственно уменьшились и возвраты. Здесь особую роль сыграло то, что все суды приостановили прием бумажных исков и работу фронт-офисов. И хотя 11 мая в стране ЧП отменено, подача исков в бумажном варианте не возобновилась, как и работа по настоящее время фронт-офисов. Почему их работу выделяю? Потому что они решали важнейшую задачу: специалисты фронт-офисов судов консультировали граждан. Они "проверяли" иски и "подсказывали" как писать иск и какой документ приложить, оказывали помощь в получении ЭЦП ключа через ЦОН и в оформлении электронных исков. И вот это значимое звено (фронт-офисы) выпало из цепочки судопроизводства. Большинство же граждан оказалось не готово к подаче электронных исков, направляли в суды иски, как могли, без помощи специалистов судов и, очевидно, не учтя поправки в законы, не говоря о процессуальных нормах.

- Но юристы говорят же о проблеме…

- Если вы считаете, что 2,3% возвратов от общего числа поступивших исков – это проблема, то Вы не правы. С чем они связаны подробно уже говорила.

Разумеется, гарантировать исключение возвращений исков нельзя. Все будет зависеть от того, как в дальнейшем эти нововведения обществом будут восприняты. Не исключены факты необоснованных возвратов, по которым в случае обжалования определений вышестоящими судами будут приняты соответствующие меры в рамках ГПК.

- Спасибо за обстоятельный разговор. Но это же не завершающее Ваше интервью по этой теме?

- Как уже отметила ранее, если Вас интересует, в сентябре расскажу итоги рассмотрения апелляциями всех обжалованных определений об обоснованности и необоснованности возвратов.

- Тогда: до встречи!

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