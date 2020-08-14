Все время сидит в телефоне: Когда бить тревогу

Культура пользования гаджетами, это культура поведения.

Гаджеты буквально захватили нашу жизнь. И хорошо, когда они позволяют лучше работать, быстрее решать вопросы, быть на связи с родными. Но что делать, когда человек погружен в смартфон, айфон, ноутбук даже в свободное время, вечерами или в выходные, без повода? Является ли это патологией? И нормально ли, когда компания друзей, или влюбленные во время редких встреч вживую сидят рядом и, уткнувшись в гаджеты, листают ленту Facebook или Instagram, вместо того, чтобы наслаждаться живым общением, прикосновениями друг другу? За ответами на эти непростые вопросы корреспондент zakon.kz обратился к специалисту, доктору медицинских наук, профессору Марату Асимову.

- Если человек постоянно сидит в телефоне, и ему интереснее виртуальный мир, чем реальность, можно ли назвать это болезнью, зависимостью, от которой нужно лечиться, как от наркозависимости, например?

- Мы, специалисты (психиатры, психотерапевты и психологи) говорим о зависимости тогда, когда увлечение приводит у одного человека к трем проблемам одновременно – физической, психической и психологической дезадаптации.

Например, при использовании гаджетов может быть: нарушение социальной адаптации – телефон, компьютер мешает учиться в школе, вузе, ухудшает социальное взаимодействие. О серьезной физической зависимости от гаджетов можно говорить, если они вызывают физические реакции. То есть, если человек не поиграл в какую-то игру, не посмотрел соцсети, у него нарушается настроение, аппетит, либо после использования (или неиспользования) гаджетов человек не может уснуть. Третий фактор – психологическая зависимость, когда человек снимает напряжение, тревогу через просмотр соцсетей или видео. Если все это есть одновременно, пора обращаться за помощью к специалистам.

Если человек социально адаптирован, психически от этого не страдает, то зависимости нет. Но в то же время могут быть другие моменты, из-за которых человек часто берет телефон в руки.

- Например?

- Каждый из нас имеет определенную долю тревоги, волнения, это естественные физиологически обусловленные психические состояния. От того, насколько мы с вами умеем справляться, совладать с этими естественными чувствами, зависит частота "ухода в телефон". Это может проявляться в общении в парах, с друзьями, в семье, на производстве, везде. Если человек, в тот или иной момент общения или взаимодействия с другим человеком ил группой людей пытается избежать проблемную ситуацию (так как не совладает с тревогой или другим чувством), то "уходит в телефон". Это одно из средств психологической защиты. Частым проявлением психологической защиты от неприятных моментов во время общения есть "бегство, уход" - человек идет курить, начинает кушать или идет в туалет в самые напряженные моменты общения, не справляясь с чувствами. В наше время современный человек приобрел новую форму психологической защиты для избегания тревожных состояний - уход в телефон.

- А если у пары, скажем, или у компании все хорошо со взаимопониманием, но кто-то все равно любит "уходить в телефон"?

Часто, во время общения, мы (опять-таки, не справляясь со своими чувствами) боимся или неосознанно дистанцируемся от собеседника, не включаемся эмоционально в его высказывания, и уходим, убегаем, закрываемся, как раз в это время мы и хватаемся за телефон. Каждый это может при желании проследить за собой, при искреннем желании понять этот механизм. В наше время информационных или цифровых технологий, мы должны научиться сочетать реальное общение с виртуальным, выработать культуру пользования гаджетами.

И здесь все зависит от того, насколько адекватно партнеры умеют вместе использовать гаджеты, получаемую из них информацию.

То есть, учиться находить баланс между телефоном и реальностью должны и те, кто используют в это время телефон, и те, кто вынуждены ждать, когда кто-то пользуется телефоном, находясь в компании.

И уже существуют утвержденные формы поведения на конференциях или других форумах, когда все автоматически переводят телефоны на беззвучный режим.

Сейчас миром правят новые технологии. Внедряется активно 5G. И новая философия общения, философия новых технологий требует от нас способности быстро общаться с разными людьми в одно и то же время на разные темы, включаться в различные ситуации – это наша с вами реальность. Нужна новая психология общения, когда наша психика, наши чувства активно включаются, "не тормозят", помогают в общении, и личные проблемы (обиды, не уверенности) не заставляют нас болезненно реагировать, когда наш собеседник вынужден переключиться на телефон. В тоже время, самосовладание (новая психологическая форма или технология, обучающая справляться с психикой) позволяет самому включаться полностью в беседу и не "убегать" в телефон при общении.

Как известно, идет агрессивное внедрение в нашу жизнь информационных технологий. Мы должны уметь приспосабливаться, что бы максимально получить пользу. И в настоящей нашей жизни нет ничего удивительного, что все члены семьи, находясь дома, как бы вместе, но в тоже время порознь, так как каждый еще занят своим мобильным телефоном, общаются. И здесь очень важно видеть и понимать: если я вместе и порознь одновременно, но при этом адаптирован к социуму, окружающим людям, то я здоров во всех смыслах.

- А как выглядит здоровое, нормальное "я вместе и порознь"?

- Приведу пример. Я сижу за компьютером или в телефоне дома, но не отключаюсь от общих обсуждений, понимаю, насколько они важны, значимы, я их принимаю и реагирую. Это важный показатель.

Находясь там, в виртуальной реальности, я одновременно знаю, что мой сын делает, моя супруга, родители, слышу и понимаю, что они говорят, обращаются ко мне. Я в любой момент включаюсь и могу реагировать на то, что они мне говорят. И при этом мои близкие, также могут себя вести. Это и есть культура современного общения, самосовладающего поведения.

Также компания друзей сидит вместе, при этом каждый еще смотрит в свой телефон, продолжают общение между собой, делятся информацией. Хотя каждый и уткнулся в свой телефон, все равно эта компания, сидящая вместе, остается одной компанией. Они могут обсуждать общие вопросы, в том числе те, которые только что увидели в своих телефонах, делятся фото, видео. Это естественно в наше время, время информационных технологий.

- И все-таки, вы сами говорили, что если человек действительно испытывает зависимость от гаджетов, у него присутствуют все 3 проблемы, указывающие на зависимость, то можно ли помочь человеку вернуться в реальный мир?

- Зависимостями занимаются психологи, психиатры, психотерапевты. На начальном этапе, если вы или ваши родные и близкие почувствовали зависимость от гаджетов, нужно обратиться к психологам. Но если зависимость от гаджетов вызывает бессонницу, раздражительность, депрессию, вспыльчивость, вплоть до физических состояний, (как в игромании, если человек не играет, у него может болеть живот или ломить ноги), то однозначно, психолог направляет к психиатру и в случае реальной необходимости врач подключает медикаментозную терапию.

Зависимости лечатся с большими трудностями, по научным данным, полное излечение от зависимости наблюдается только у 3% пациентов. Но облегчить зависимость можно и нужно, активно работая со специалистами – психологами, психотерапевтами и психиатрами.

Альберт Ахметов

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