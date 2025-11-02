Что делать, если потерялся телефон во время путешествия
Как пишет Daily Mail, путешественник поделился, что потерял свой iPhone, но, к счастью, у него был спутник в путешествии. С тех пор он сменил свой главный экран.
Пользователь соцсети советует воспользоваться Google Translate, чтобы написать простое сообщение на языке, на котором общаются в стране, которую вы посещаете. К примеру:
"Если вы нашли этот телефон, пожалуйста, верните его в (название отеля)".
"Затем сделайте скриншот перевода и английского текста и установите его в качестве экрана блокировки во время путешествия. Это означает, что если кто-то подберет ваш телефон, он увидит это сообщение", – пояснили в материале.
Также пользователь посоветовал написать от руки сообщение с этой информацией и положить его в чехол для телефона.
"Чтобы слова поместились, нужно немного подкорректировать текст и обязательно проверить", – добавил он.
После этого совета пользователи Reddit написали:
- "Я ввел свой адрес электронной почты на фоновом фото – в результате мне вернули телефон, просто пришлось воспользоваться телефоном друга, чтобы проверить почту".
- "Я бы еще добавил что-то вроде "За возвращение этого потерянного телефона заплачу 100 долларов вознаграждения".
- "Сумма должна быть выше, чем та, которую кто-то получит, продав старый телефон".
В свою очередь один комментатор, давая совет пользователям Samsung, отметил, что внизу экрана блокировки можно добавить сообщение с контактными данными для возвращения утерянного телефона.
