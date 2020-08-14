Более 35 млн украли чиновники у жителей села Сарыозек

В июле – августе 2019 года чиновники совершили хищение на сумму 35 855 570 тенге, путем перечисления за фактически не выполненные работы по объекту "Текущий ремонт водоснабжения с.Сарыозек".

Более 35 млн тенге украл руководитель отдела ЖКХ Кербулакского района Алматинской области на ремонте водоснабжения села Сарыозек. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района Алматинской области" и других лиц по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, которые в июле – августе 2019 года совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 35 855 570 тенге, путем перечисления за фактически не выполненные работы по объекту "Текущий ремонт водоснабжения с.Сарыозек", - сообщил спикер.

На данный момент расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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