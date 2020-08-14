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Более 35 млн украли чиновники у жителей села Сарыозек

В июле – августе 2019 года чиновники совершили хищение на сумму 35 855 570 тенге, путем перечисления за фактически не выполненные работы по объекту "Текущий ремонт водоснабжения с.Сарыозек".

Фото : zakon.kz14 августа 2020, 19:01

Более 35 млн тенге украл руководитель отдела ЖКХ Кербулакского района Алматинской области на ремонте водоснабжения села Сарыозек. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района Алматинской области" и других лиц по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, которые в июле – августе 2019 года совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 35 855 570 тенге, путем перечисления за фактически не выполненные работы по объекту "Текущий ремонт водоснабжения с.Сарыозек", - сообщил спикер.

На данный момент расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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