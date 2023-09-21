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Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод

Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Чиновника районного отдела ЖКХ уволили в СКО за то, что он оплатил подрядчику фактически не выполненные работы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 сентября в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области, грубейшее нарушение законодательства о госзакупках выявили при анализе бюджетных расходов в регионе. Выяснилось, что чиновники заплатили 87 млн тенге за строительство водопровода, которого на самом деле не существовало.


"Должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям Закона "О государственных закупках" по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровка произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены", – сообщили в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры начальника районного отдела ЖКХ уволили за дискредитацию государственной службы, а необоснованно выплаченные средства вернули в бюджет. Сейчас ход строительства водопровода в селе Покровка находится под контролем надзорного ведомства.

Несуществующий водопровод – не единственная статья расходов для чиновников, готовых потратить бюджетные деньги. Например, в июле руководство госпредприятия в ЗКО собиралось за счет бюджета купить iPhone за полмиллиона тенге.

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