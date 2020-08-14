Антикор призывает министра Атамкулова наказать председателя Комитета транспорта

Три его непосредственных подчиненных осуждены за коррупцию – руководители территориальных инспекций транспортного контроля – Петралиев по Алматы, Арапбаев по Костанайской области и Сугиров по Атырауской области.

Антикоррупционная служба призывает министра Атамкулова наказать председателя Комитета транспорта. Письмо такого характера ведомство направило главе МИИР. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz

Антикоррупционной службой на имя министра индустрии и инфраструктурного развития Атамкулова было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия занимаемой должности председателя Комитета транспорта Гилимова. Три его непосредственных подчиненных осуждены за коррупцию – руководители территориальных инспекций транспортного контроля – Петралиев по Алматы, Арапбаев по Костанайской области и Сугиров по Атырауской области. Последний совершил преступление до 10 декабря 2019 года, то есть до вступления в силу законодательной нормы. Тем не менее, на лицо картина системных пробелов в профилактике коррупции в Комитете транспорта, - сообщил спикер.

По его словам, аналогичным образом за истекший период 2020 года антикоррупционной службой в госорганы внесено 1 120 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 575 лиц, из которых уволены 72, освобождены от занимаемой должности - 81, предупреждены о неполном служебном соответствии – 68, понижены в должности – 10, строгий выговор объявлен – 145, к административной ответственности привлечено – 391 лицо.

За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 250 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности – 46, уволены – 7.

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