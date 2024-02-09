Антикор подозревает чиновника Комитета ветеринарного контроля во взятке в 2,1 млн тенге

Руководителя Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК подозревают в получении взятки. По информации Антикора, он получил от предпринимателей 2,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 9 февраля, антикоррупционная служба по Атырауской области при содействии прокуратуры ведет досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК".

По версии следствия, чиновник мог получить взятку в размере 2,1 млн тенге от предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Эти средства бизнесмены заплатили за ускоренный и беспрепятственный пропуск своих товаров через таможенную границу между Казахстаном и Россией.

Сейчас в отношении представителя Комитета ветеринарного контроля ведут расследование. Подробности не разглашаются в интересах следствия.

Ранее Антикор прокомментировал задержание чиновника прямо во время совещания в Шымкенте.