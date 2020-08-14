Очаги пожара на "Казахфильме" локализованы

Об этом заявили в ДЧС города Алматы.

Оба очага пожара на территории студии "Казахфильм" локализованы, сообщает zakon.kz.

Об этом заявили в ДЧС города Алматы.

22:51 и в 22:53 - локализация по двум очагам возгорания, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В десятом часу вечера поступило сообщение о пожаре на киностудии.

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