Горячие новости
Читайте также

Переплывавший реку коррупционер заплатит штраф 

Также он больше не будет занимать должности на госслужбе в квазигоссекторе.

Фото : Хабар 2415 августа 2020, 10:20

Попавшийся на взятке руководитель аппарата акима Текели заплатит штраф 15 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

6 августа 2020 года приговором Текелийского городского суда Алматинской области осужден руководитель аппарата акима Текели Норкулов Б.С. и ему назначено наказание в виде штрафа 15 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, - сообщили в агентства РК по противодействию коррупции.

Напомним, подозреваемый в получении взятки в размере 1,5 млн тенге руководитель аппарата акима города Текели пытался скрыться, прыгнув в реку и переплыть ее.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты