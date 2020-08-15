Переплывавший реку коррупционер заплатит штраф

Также он больше не будет занимать должности на госслужбе в квазигоссекторе.

Фото : Хабар 24

Попавшийся на взятке руководитель аппарата акима Текели заплатит штраф 15 миллионов тенге, сообщает zakon.kz. 6 августа 2020 года приговором Текелийского городского суда Алматинской области осужден руководитель аппарата акима Текели Норкулов Б.С. и ему назначено наказание в виде штрафа 15 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, - сообщили в агентства РК по противодействию коррупции. Напомним, подозреваемый в получении взятки в размере 1,5 млн тенге руководитель аппарата акима города Текели пытался скрыться, прыгнув в реку и переплыть ее.

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