В чем заключается сложность и важность работы на госслужбе, рассказала Аида Балаева

Она выразила надежду, что резервисты преодолеют все барьеры и проявят себя так, как этого ожидает общество.

В ходе онлайн встречи с резервистами на платформе Zoom министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о том, в чем заключается сложность работы на государственной службе, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Всех поздравляю еще раз, что вы удостоились чести представлять Президентский кадровый резерв и новую волну представителей государственной службы. Очевидно, что общество с особым интересом отслеживает Ваш трудовой путь и ожидает от Вас результативной и эффективной работы. Это очень большая ответственность, потому как сейчас от Вас ждут нестандартных креативных решений. Возможно, многие из вас столкнулись со спецификой государственной службы. Я хорошо понимаю многих: имея за плечами большой трудовой опыт в той или иной сфере, Вы столкнулись с тем, что не можете сразу быть приняты на более высокие позиции. Как человек, который более 20 лет проработал на государственной службе и прошел все ступени, с уверенностью могу сказать, что каждый этап особо ценен в формировании профессионального багажа, и главный из них – живая и интересная работа с общественностью, - отметила министр.

По ее словам, государственным служащим необходимо сохранить интересы всех социальных групп без исключения.

Хотелось бы особо отметить разницу между человеком с активной гражданской позицией и госслужащим. Последний обязан мыслить системно, то есть госслужащий не может принимать эмоциональные решения в угоду тех или иных социальных групп, важно сохранить интересы всех без исключения. В этом заключается суть государственной политики. Полагаю, что каждый государственный служащий должен помнить, что это главный залог успешного развития общества, - подчеркнула Аида Балаева.

В ходе онлайн встречи с резервистами она рассказала, в чем заключается сложность и особенность работы государственного служащего.

Понятно, что хочется внедрить передовые навыки, но иногда бюджетная специфика государственной службы не позволяет это сделать быстрым образом. Если переходить к конкретной деятельности МИОР, появился ресурс stopfake.kz. Карантинный период способствовал тому, что появилось очень много фейковой информации, а с этим нужно системно бороться. Появление такого ресурса было закономерным и требовало оперативного решения. Главное отличие нашего ресурса – оперативный комментарий государственных служащих, что очень важно в данной ситуации. В этой связи вы должны понимать, что госслужащий должен всегда оперативно реагировать и доводить до населения достоверную и официальную информацию, чтобы в обществе не было волнений. Фейковая информация может быть связана с жизнью и здоровьем человека, общества. Очень важно быть ответственным и принимать решение. Наверное, в этом заключается сложность и особенность госслужбы, потому что всегда важно нести ответственность за стабильность и благополучие общества, - разъяснила она.

Аида Балаева также выразила надежду, что резервисты преодолеют все барьеры и проявят себя так, как этого ожидает общество.

Многие уходят из госслужбы и говорят, что невозможно работать. В этой связи важно, несмотря на специфику, предлагать новые подходы решений - как эти барьеры преодолеть. Если есть вопрос, есть и решение. Вы должны понимать, что многие бюрократические барьеры появились не просто так. Очень важным и проблемным вопросом является коррупция. Здесь, конечно, надо предусмотреть, чтобы не было таких людей, которые способствовали бы развитию коррупционных составляющих. Считаю, что не нужно бояться государственной службы, барьеров, которые вас сегодня немного смущают. Нужно спокойно к ним относиться. Всегда есть путь. Всегда есть решение. Уверена, что вы преодолеете эти барьеры и проявите себя так, как этого ожидает общество, - заключила министр информации и общественного развития РК.

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