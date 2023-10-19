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Аида Балаева: В Казахстане остро стоит проблема понимания инклюзии

Аида Балаева: В Казахстане остро стоит проблема понимания инклюзии Фото: МКИ
Вопросы инклюзии и создания общества без барьеров обсудили на XI Гражданском форуме "Справедливый Казахстан – для всех и каждого – главный вектор развития гражданского общества", сообщает Zakon.kz.

В пленарном заседании приняли участие председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, лидеры НПО, председатели общественных советов, депутаты Парламента.

"Сегодня остро стоит проблема понимания инклюзии. Главное не то, как люди с ограниченными возможностями здоровья реализуют себя, а как окружающие относятся к таким людям. Мы не просто говорим о поддержке. Мы говорим о полноценном и безбарьерном гражданском обществе. Благодаря поддержке президента неправительственный сектор ведет активную работу в этом направлении", – подчеркнула Аида Балаева.

Одно из них – ОО "Орда" – за последние 7 лет открыло три коррекционных центра "ОРДА АУТИЗМ", успешно применяющих международные методики в поддержке детей с аутизмом.

Руководитель объединения Салтанат Есмаганбетова подчеркнула активную работу 7,5 тысячи НПО с различными уязвимыми группами населения в Казахстане, предоставляющих широкий спектр услуг, включая реабилитационные, образовательные и юридические.

Она также выразила готовность Гражданского Альянса Казахстана стать стратегическим партнером правительства и координатором общенациональной сети казахстанских НПО для продвижения экономических реформ в стране в интересах общества и государства.

В связи с этим министр подчеркнула важность дальнейшего продвижения мер по обеспечению прав человека, отметив успешную реализацию "Плана первоочередных мер по дальнейшему обеспечению прав и свобод граждан", что свидетельствует о готовности государства к серьезным изменениям.

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