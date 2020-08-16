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41-летняя украинка родила 17-го ребенка

Старшим детямженщины уже 22 и 21 год.

Фото : РБК-Украина16 августа 2020, 14:18

В Украине у 41-летней женщины родился уже 17-й ребенок, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК Украина.

Девочку решили назвать Лианой.

Прежде чем стать матерью-героиней, Галина Матюк сама росла в многодетной семье. Она была седьмой и самой младшей. Ее муж Виктор рос в семье, где воспитывалось только трое детей. Поэтому когда в 1997 пара поженилась, то даже представить не могла, что через 20 лет они станут самой многодетной семьей в Любешевском районе, пишет газета "Твой выбор".

Нашего первенца я родила в 19. И потом через каждые год-полтора семья пополнялась. Сейчас старшим моим детям уже 22 и 21 год. Самому младшему было два с половиной года. Ну а сейчас Бог подарил уж 17-го ребенка, – рассказала Галина.

По ее словам, поначалу, когда все дети были маленькими и не могли друг друга нянчить, приходилось непросто. Тем более, семья только строила свой дом. А когда дети подросли, а ручной труд отчасти заменила техника, стало легче.

Чтобы все дети были чистенькие, стиральная машинка, бывает, работает по шесть раз в день. Если кручу голубцы – то на литров 12. Когда готовлю блины, то замешиваю ведро теста, – поделилась женщина.

Сейчас Галину и новорожденную дочь ждут дома муж, дети и даже двое внуков.


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