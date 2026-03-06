Казахстанка родила 13-го ребенка

2 марта жительница Темиртау Лариса Кузнецова родила в перинатальном центре №1 Областной клинической больницы 13-го ребенка, сообщает Zakon.kz.

Мальчик родился весом 3650 г и ростом 54 см, передает пресс-служба больницы на своей странице в Facebook.

"Роды были естественными и прошли хорошо", – говорится в сообщении.

Маленький Эмин – девятый мальчик в большой семье 48-летней Ларисы. Самой старшей дочери 25 лет.

"Я родилась в многодетной семье и для меня это не ново. Муж воспитывался один в семье, но постепенно уже как-то привык к этому. Последнему малышу вообще особенно рады. Я очень рада, благодарна врачам, что они приняли участие в благополучном рождении малыша" – прокомментировала рождение ребенка многодетная мама.

