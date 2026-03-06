#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Общество

Казахстанка родила 13-го ребенка

Рождаемость в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 08:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
2 марта жительница Темиртау Лариса Кузнецова родила в перинатальном центре №1 Областной клинической больницы 13-го ребенка, сообщает Zakon.kz.

Мальчик родился весом 3650 г и ростом 54 см, передает пресс-служба больницы на своей странице в Facebook.

"Роды были естественными и прошли хорошо", – говорится в сообщении.

Маленький Эмин – девятый мальчик в большой семье 48-летней Ларисы. Самой старшей дочери 25 лет.

"Я родилась в многодетной семье и для меня это не ново. Муж воспитывался один в семье, но постепенно уже как-то привык к этому. Последнему малышу вообще особенно рады. Я очень рада, благодарна врачам, что они приняли участие в благополучном рождении малыша" – прокомментировала рождение ребенка многодетная мама.

В Казахстане поликлиники усилили работу с неактивным населением. Об этом 3 марта заявила пресс-служба Министерства здравоохранения

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребенка
16:07, 25 сентября 2023
40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребенка
Стали известны подробности о родившей в 12 лет казахстанке
14:30, 07 августа 2024
Стали известны подробности о родившей в 12 лет казахстанке
Казахстанка родила сына-богатыря весом 6,7 кг
12:01, 07 апреля 2025
Казахстанка родила сына-богатыря весом 6,7 кг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Соболенко выступила с заявлением о возможном введение нового формата на ТБШ
09:22, Сегодня
Соболенко выступила с заявлением о возможном введение нового формата на ТБШ
Стало известно, сколько получит от государства один из конкурентов Шайдорова на Олимпиаде
08:51, Сегодня
Стало известно, сколько получит от государства один из конкурентов Шайдорова на Олимпиаде
Канадский клуб оставил вратаря из Казахстана в запасе и пропустил семь шайб
08:24, Сегодня
Канадский клуб оставил вратаря из Казахстана в запасе и пропустил семь шайб
Рыбакина высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ
07:41, Сегодня
Рыбакина высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: