Соцсети: Задержан замруководителя ДЭР Кызылординской области
Его задержали при получении взятки.
Фото : Kyzylorda-News.kz16 августа 2020, 19:53
Появилась информация о задержании антикоррупционной службой заместителя руководителя Департамента экономических расследований Кызылординской области Алмаса Касымбаева, сообщает zakon.kz.
Как передает Telegram-канал Kozachkov offside, его задержали при получении взятки.
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