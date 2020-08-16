Соцсети: Задержан замруководителя ДЭР Кызылординской области

Его задержали при получении взятки.

Появилась информация о задержании антикоррупционной службой заместителя руководителя Департамента экономических расследований Кызылординской области Алмаса Касымбаева, сообщает zakon.kz.

Как передает Telegram-канал Kozachkov offside, его задержали при получении взятки.

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