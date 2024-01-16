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Законодательство РК

Судью задержали за взятку в Атырауской области

Судью задержали за взятку в Атырауской области Фото: pixabay
В Атырауской области при получении взятки задержан судья Махамбетского райсуда, сообщает Zakon.kz.

"10 января 2024 года в ЕРДР зарегистрирован материал по факту мошеннических действий (п.2 ч.3 ст.190 УК РК) в отношении судьи Махамбетского райсуда Атырауской области. Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с Отделом внутренней безопасности Судебной администрации 15 января 2024 года при получении 2,5 млн тенге судья был изобличен с поличным", – говорится в сообщении Верховного суда.

В отношении подозреваемого мера процессуального принуждения не применялась. В настоящее время совместными действиями двух ведомств, продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Агентство РК по противодействию коррупции раскрыло подробности задержания руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" Асета Шагадата

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