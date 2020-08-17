Россия обрушила мировые цены на золото

Еще сильнее рухнули цены на серебро.

Цена на золото обрушилась в один момент более чем на $100, драгоценный металл опустился до минимума с 23 июля. Обвал произошел после почти беспрерывного роста на протяжении нескольких недель, в ходе которого золото не раз обновляло годовые максимумы, передает zakon.kz.

Аналитики полагают, что одной из причин, обрушивших котировки золотых слитков, стало объявление о регистрации российской вакцины от коронавируса, сообщают "Известия".

Как отмечается, рывок цен на золото на мировом рынке в последние месяцы оказался совершенно беспрецедентным. Еще в середине марта драгоценный металл торговался ниже $1500 за тройскую унцию, что, впрочем, довольно много по историческим меркам. Как бы то ни было, к апрелю золото перевалило за $1700, после чего только набирало обороты. К концу июля был преодолен исторический максимум в $1920, а затем и психологически важная отметка в $2000 за унцию.

Такой рост был обусловлен общим беспокойством инвесторов по поводу состояния мировой экономики и финансовой системы. С одной стороны, цифры указывали на сильнейший экономический кризис как минимум за 50 лет — достаточно посмотреть на статистические данные по спаду ВВП во втором квартале в США, еврозоне, Великобритании, России — да в общем почти в любой стране мира. Одновременно центробанки предприняли беспрецедентный вброс ликвидности в финансовую систему, что поддержало рост вообще всех активов, но золото оказалось впереди планеты всей.

С начала года биржевые фонды (ETF) закупили драгметалла почти на $40 млрд, а их запасы составили 3,7 тыс. т. Если бы ETF были государством, то по объему золотого резерва они заняли бы второе место после США (8,1 тыс. т). При таком колоссальном спросе неудивительно, что золото так настойчиво росло.

Тем не менее 11 августа случился обвал. В определенный момент золото упало до $1863 за унцию, что почти на $200 ниже достигнутого днем ранее максимума. Падение оказалось самым сильным за семь лет. Затем металл несколько подрос и вновь забрался за отметку в $1900, но до максимума сейчас довольно далеко.

Еще сильнее рухнули цены на серебро. Если золото подешевело на 5% в течение одной сессии, то второй по значимости драгоценный металл рухнул сразу на 14%.

В качестве одной из причин называется сообщение о том, что Россия провела предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса и зарегистрировала ее.

По плану она должна поступить в гражданский оборот в начале 2021 года. Такая новость приободрила инвесторов, которые сочли, что победа над эпидемией и, следовательно, стабилизация мировой экономики уже не за горами. В этих обстоятельствах многие спекулятивные инвесторы предпочли зафиксировать прибыли, ожидая, что ликвидность хлынет в более высокорисковые активы.

Как отмечают аналитики, российская информационная повестка редко дает повод к столь значительным колебаниям мировых финансовых рынков. Обычно происходит наоборот — даже незначительные события за рубежом могут обвалить или поднять российские финансовые рынки. Исключениями в этом ряду являлись переговоры между Россией и странами ОПЕК о квотах на нефтедобычу и в какой-то степени новости отечественного АПК — те сильно влияли на мировые цены на пшеницу.

Несмотря на сильнейший за семь лет обвал, маловероятно, что цены на золото прекратили свой рост надолго, и уж точно они не собираются опускаться к докризисным уровням в обозримом будущем. Фундаментальные факторы, стоящие за подорожанием драгоценного металла, остались в силе.

Во-первых, ставки наиболее надежных активов, в первую очередь государственных облигаций США, по-прежнему крайне низкие, что побуждает инвесторов искать альтернативы в качестве «безопасной гавани». Очевидно, что криптовалюты, о которых некоторое время говорили как об удобном заменителе золота и серебра, в полной мере ожиданий не оправдали.

В большой прибыли остаются центробанки, которые решились перекинуть часть своих активов в золото и другие драгметаллы, а также страны, добывающие золото, — к ним в первую очередь сейчас относятся Китай, ЮАР, Австралия и Россия. Сейчас золото является не только выгодным средством вложения, но и «горячим» экспортным товаром, что в трудные для экономики времена становится неплохим подспорьем.

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