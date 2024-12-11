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Финансы

Цена на золото вновь растет на мировом рынке

Золотые слитки, золото, деньги, накопления , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:47 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Что происходит с ценами на золото в мире и насколько может вырасти стоимость драгоценного металла в следующем году, в материале Zakon.kz.

Цены на золото растут несколько дней подряд. По итогам торговой сессии во вторник желтый металл вырос на 0,2%, а на сегодняшних торгах золото прибавляет 1,8% после сообщений о нанесении Израилем ударов по стратегическим запасам оружия и объектам Военно-морского флота в Сирии, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана.

Таким образом, цены на золото превысили отметку в 2700 долларов за унцию впервые с ноября.

золото, цена, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:47

Фото: Google Финансы

По данным Investing.com, золото растет в цене уже четвертую сессию подряд в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые помогут определить, примет ли ФРС США решение о снижении базовой ставки на следующей неделе. Отмечается, что в настоящее время рынки оценивают более чем 70% вероятность снижения ставки на четверть пункта на заседании 17–18 декабря.

Согласно информации Нацбанка, стоимость за 1 грамм золота в Казахстане значительно не изменилась. По данным на 11 декабря, его цена составляет 43 619 тенге за грамм.

золото, цена, изменение, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:47

Фото: Национальный банк РК

К слову, согласно ранее озвученным прогнозам Bank of America, золото может достичь 3000 долларов за унцию в конце 2025 года.

При этом Heraeus Precious Metals прогнозирует, что в новом году цена на золото может вырасти до 2950 долларов за унцию. По мнению главы отдела торговли драгоценными металлами Хенрика Маркса, это может произойти ввиду дальнейшего снижения процентных ставок ФРС и перспективы ослабления доллара.

Поясняется, что снижение процентных ставок делает инвестиции в золото более привлекательными и, как правило, снижает стоимость доллара. В свою очередь снижение курса американской валюты обычно поддерживает цены на золото.

Кроме того, по мнению экспертов, тенденции, которые помогли золоту достичь рекордных высот в 2024 году, сохранятся и в 2025 году. Ожидается, что крупнейшие центральные банки продолжат покупать золото, хотя объемы его покупки будут не такими высокими, как в прошлом году. Вместе с тем, если меры экономического стимулирования китайского правительства приведут к росту экономики, Китай и Индия могут обеспечить прочную основу для спроса на золото в 2025 году.

Кроме того, сохраняются геополитические риски, в том числе ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, а золото традиционно считается надежным убежищем в нестабильные времена, поясняют в Heraeus Precious Metals.

Добавим, что в Казахстане объем монетарного золота в долларовом эквиваленте существенно вырос с начала текущего года. Ранее Zakon.kz также рассказывал, как можно заработать на вложениях в золото.

Ольга Кудряшова
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