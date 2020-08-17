Клуб Сабины Алтынбековой исключен из итальянской волейбольной Лиги

Спортсменка, похоже, будет искать новый клуб.

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, похоже, снова в поисках клуба, за который будет выступать. У итальянской команды "Волалто Казерта", с которой одна из красивейших спортсменок нашей страны подписала двухлетний контракт в июле, большие проблемы. Клуб исключили из высшей лиги, впереди - вереница судебных разбирательств, передает zakon.kz.

О проблемах клуба с заявкой в чемпионат Италии сообщается на официальном сайте. Сама же казахстанка, похоже, будет искать новую команду.

Визы готовы, билеты забронированы, сборы подготовлены. Но, к большому сожалению, итальянскую команду "Казерта" не допустили в лигу. Мне очень жаль, что команда не примет участия в сезоне. Желаю удачи! Я и моя команда рассматриваем другие варианты. Спасибо, - написала Сабина Алтынбекова в своем Instagram-сториз.

В прошедшем сезоне "Волалто Казерта" занял крайнее 14 место в чемпионате Италии, но избежала вылета из высшей лиги из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

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