Сабина Алтынбекова сделала заявление после ухода из клуба "Астана"

Пару дней назад стало известно, что одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова покинула клуб "Астана". После ухода из казахстанского клуба 29-летняя спортсменка приняла решение по своей карьере, сообщает Zakon.kz.

Один из подписчиков в Instagram спросил у Сабины: "Волейбольный сезон уже закончился?".

"Волейбольный сезон в Казахстане закончится через месяц. Я решила закончить его досрочно по определенным причинам. Буду ли я продолжать карьеру? Обязательно. Ждите новостей", – ответила Алтынбекова в Stories 18 февраля 2026 года.

Фото: Instagram/altynbekova_20

1 сентября 2025 года Сабина Алтынбекова, которая долгое время играла в зарубежных клубах, объявила, что стала игроком "Астаны".

Позднее одна из самых красивых волейболисток Казахстана хвасталась своим новым тренером и показывала кадры с тренировки в новом клубе.

27 января 2026 года Сабина Алтынбекова раскрыла секрет успеха и перечислила свои достижения.