Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова сделала заявление после ухода из клуба "Астана"

волейболистка Сабина Алтынбекова, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 13:53 Фото: Instagram/altynbekova_20
Пару дней назад стало известно, что одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова покинула клуб "Астана". После ухода из казахстанского клуба 29-летняя спортсменка приняла решение по своей карьере, сообщает Zakon.kz.

Один из подписчиков в Instagram спросил у Сабины: "Волейбольный сезон уже закончился?".

"Волейбольный сезон в Казахстане закончится через месяц. Я решила закончить его досрочно по определенным причинам. Буду ли я продолжать карьеру? Обязательно. Ждите новостей", – ответила Алтынбекова в Stories 18 февраля 2026 года.

Фото: Instagram/altynbekova_20

1 сентября 2025 года Сабина Алтынбекова, которая долгое время играла в зарубежных клубах, объявила, что стала игроком "Астаны".

Позднее одна из самых красивых волейболисток Казахстана хвасталась своим новым тренером и показывала кадры с тренировки в новом клубе.

27 января 2026 года Сабина Алтынбекова раскрыла секрет успеха и перечислила свои достижения.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
