Дымные коктейли в ресторанах заинтересовали Минздрав
Сейчас санврачи изучают этот вопрос.
Фото : pixabay.com17 августа 2020, 17:53
Официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов высказался о хитростях, которые начали применять рестораны в ответ на запрет на курение кальянов в общественных местах, передает zakon.kz.
В ходе онлайн-брифинга Коджахметову был задан вопрос о так называемых дымных коктейлях с одноразовыми трубочками, которые появились в ресторанах после введения запрета на кальяны.
Очень хороший вопрос. У меня тоже есть дети. Я часто посещаю общественные пункты приема пищи. Вижу, что зачастую не везде соблюдают требования по употреблению кальяна, продаже сигарет, курению. Вот появился еще один сигнал. Я передам эту информацию санитарным врачам. Наверняка есть четко прописанные в правилах моменты, которые определяют, можно ли купить (пить) дымные коктейли и насколько они вредны, - сказал официальный представитель Минздрава.
Сейчас санврачи изучают этот вопрос, после чего дадут официальный комментарий.
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