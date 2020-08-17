Дымные коктейли в ресторанах заинтересовали Минздрав

Сейчас санврачи изучают этот вопрос.

Официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов высказался о хитростях, которые начали применять рестораны в ответ на запрет на курение кальянов в общественных местах, передает zakon.kz.

В ходе онлайн-брифинга Коджахметову был задан вопрос о так называемых дымных коктейлях с одноразовыми трубочками, которые появились в ресторанах после введения запрета на кальяны.

Очень хороший вопрос. У меня тоже есть дети. Я часто посещаю общественные пункты приема пищи. Вижу, что зачастую не везде соблюдают требования по употреблению кальяна, продаже сигарет, курению. Вот появился еще один сигнал. Я передам эту информацию санитарным врачам. Наверняка есть четко прописанные в правилах моменты, которые определяют, можно ли купить (пить) дымные коктейли и насколько они вредны, - сказал официальный представитель Минздрава.

Сейчас санврачи изучают этот вопрос, после чего дадут официальный комментарий.

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