Скончался судья Жамбылского районного суда
Ему было 56 лет.
Фото : Жамбыл Аудандық Соты18 августа 2020, 09:56
В Жамбылской области скончался судья Абай Дауренбеков, передает zakon.kz.
Об этом сообщили в районном Жамбылском районном суде.
Профессионал своего дела, человек с большим сердцем и открытой душой – Дауренбеков Абай Абдикапарович скончался на 57 году своей жизни, - сообщили в суде.
Дауренбеков Абай Абдикапарович родился 10 февраля 1964 года в Свердловском районе Жамбылской области. В 1998 году окончил Карагандинскую Высшую школу КНБ РК. Судейскую деятельность начал в 2003 году.
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