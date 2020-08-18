Скончался судья Жамбылского районного суда

Ему было 56 лет.

В Жамбылской области скончался судья Абай Дауренбеков, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в районном Жамбылском районном суде.

Профессионал своего дела, человек с большим сердцем и открытой душой – Дауренбеков Абай Абдикапарович скончался на 57 году своей жизни, - сообщили в суде.

Дауренбеков Абай Абдикапарович​ родился 10 февраля​ 1964 года​ в Свердловском районе Жамбылской области. В 1998 году окончил Карагандинскую Высшую школу КНБ РК.​ Судейскую деятельность начал​ в 2003 году.

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