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Скончался судья Жамбылского районного суда

Ему было 56 лет.

Фото : Жамбыл Аудандық Соты18 августа 2020, 09:56

В Жамбылской области скончался судья Абай Дауренбеков, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в районном Жамбылском районном суде.

Профессионал своего дела, человек с большим сердцем и открытой душой – Дауренбеков Абай Абдикапарович скончался на 57 году своей жизни, - сообщили в суде.

Дауренбеков Абай Абдикапарович​ родился 10 февраля​ 1964 года​ в Свердловском районе Жамбылской области. В 1998 году окончил Карагандинскую Высшую школу КНБ РК.​ Судейскую деятельность начал​ в 2003 году.


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