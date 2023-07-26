Скончалась Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает The Irish Times.

Причина смерти певицы не уточняется. У О'Коннор осталось трое детей. В январе прошлого года ее 17-летний сын Шон покончил с собой.

Шинейд О’Коннор говорила, что хочет последовать за своим ребенком.





В 2003 году певице диагностировали биполярное расстройство, но позже она заявила, что диагноз был неправильным, и на самом деле она страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Всемирно известная дублинская исполнительница выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.

Она сменила имя на Шухада Садакат в 2018 году, когда приняла ислам.

В начале 2023 года певица была удостоена высшей награды за классический ирландский альбом на церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards. Получая приз, она посвятила свою победу "всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии", и ей аплодировали стоя.

Ранее сообщалось о смерти знаменитой певицы и актрисы Джейн Биркин.

