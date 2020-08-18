Я считала, что меня это не коснется – пациентка рассказала, как победила болезнь

По словам женщины, недомогание она почувствовала еще 28 июня, но лечилась на дому.

Последняя выписанная из городской многопрофильной больницы № 1 пациентка рассказала, что переосмыслила в своей жизни за период лечения, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в многопрофильной городской больнице № 1 города Нур-Султана выписалась последняя пациентка с двусторонней вирусной пневмонией. В инфекционный стационар пациентка 1967 года рождения поступила 4 августа, на момент госпитализации, при сдаче анализов, у женщины была обнаружена двухсторонняя вирусная пневмония.

Как призналась сама пациентка, недомогание она почувствовала еще 28 июня, но лечилась на дому. Однако состояние здоровья не улучшалось, поэтому она решила обратиться в больницу.

Я вообще домосед, мы соблюдали режим. Но видать где-то подхватила. После госпитализации весь спектр лечения получала. Каждый человек цепляется за жизнь, я поняла, что хочу жить. Не хочу, чтобы еще кто-то заболел. Мой организм всегда был сильный, я считала, что меня это не коснется. Теперь после заболевания почувствовала, что благодарна каждому дню, что прожила без боли, - отметила пациентка Баян Субкангулова.

По словам директора больницы Марата Абдуова, с момента как многопрофильная больница № 1 была перепрофилирована в инфекционный стационар всего было пролечено более 3,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией тяжелой и средней степени тяжести.

Очень благодарен нашим сотрудникам и коллегам, которые круглосуточно несли вахту. Нагрузка была большой. Все сгруппировались в сплоченный коллектив. С сегодняшнего дня наш стационар переходит в штатный режим работы. Все сотрудники нашего стационара предварительно обследованы. К счастью, все результаты отрицательные. Даже если будет повторная волна коронавирусной инфекции, стационар готов снова по необходимости работать в инфекционном режиме без проблем, — сказал главный врач больницы.

В целом, по информации руководства больницы, за весь период работы в этом стационаре было задействовано 367 врачей. С сегодняшнего дня с 18 августа больница прекращает свою деятельность, как инфекционный стационар и начинает дальнейшую работу в штатном режиме.

По состоянию на 18 августа по городу Нур-Султан в семи стационарах города всего на лечение с заболеванием КВИ находится 301 пациент. Количество пациентов по городу с пневмонией с 5 июля уменьшилось с 1 333 до 179 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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