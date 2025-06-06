Начало лета может обернуться болезнью для этих трех знаков зодиака

Лето приносит долгожданное тепло, движение и яркие эмоции, но некоторым знакам зодиака этот сезон может преподнести и неприятные сюрпризы – в виде недомогания, сообщает Zakon.kz.

Астрологи советуют представителям трех знаков быть особенно внимательными к самочувствию в начале июня, пишет Клопс.Ru.

Овен

Активные и энергичные Овны рискуют перегрузить себя в самом начале лета. Постоянная спешка и стресс могут сказаться на работе сердца и нервной системы. Полноценный сон, отдых и умеренность в делах – ключ к хорошему самочувствию в этот период.

Близнецы

У Близнецов возможны сбои в работе дыхательной системы и общее переутомление. Чтобы избежать простуд и хронической усталости, важно избегать сквозняков, не переохлаждаться и поддерживать иммунитет – правильное питание и закаливание помогут.

Стрелец

Любителям приключений – Стрельцам – следует быть осторожнее: в начале лета возрастает риск травм и болей в суставах. Переусердствовать с физической активностью не стоит, особенно в путешествиях и занятиях спортом. Главное – сохранять баланс между движением и отдыхом.

Забота о себе – лучший способ избежать проблем. Умеренные нагрузки, здоровое питание, сон и внимательность к первым сигналам тела помогут начать лето без визитов к врачу.

А ранее были названы знаки зодиака, которые долго помнят ошибки близких.

