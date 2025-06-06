Начало лета может обернуться болезнью для этих трех знаков зодиака
Астрологи советуют представителям трех знаков быть особенно внимательными к самочувствию в начале июня, пишет Клопс.Ru.
Овен
Активные и энергичные Овны рискуют перегрузить себя в самом начале лета. Постоянная спешка и стресс могут сказаться на работе сердца и нервной системы. Полноценный сон, отдых и умеренность в делах – ключ к хорошему самочувствию в этот период.
Близнецы
У Близнецов возможны сбои в работе дыхательной системы и общее переутомление. Чтобы избежать простуд и хронической усталости, важно избегать сквозняков, не переохлаждаться и поддерживать иммунитет – правильное питание и закаливание помогут.
Стрелец
Любителям приключений – Стрельцам – следует быть осторожнее: в начале лета возрастает риск травм и болей в суставах. Переусердствовать с физической активностью не стоит, особенно в путешествиях и занятиях спортом. Главное – сохранять баланс между движением и отдыхом.
Забота о себе – лучший способ избежать проблем. Умеренные нагрузки, здоровое питание, сон и внимательность к первым сигналам тела помогут начать лето без визитов к врачу.
А ранее были названы знаки зодиака, которые долго помнят ошибки близких.