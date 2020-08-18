Просит эксгумацию - британец, обвиняемый в убийстве дочери в Алматы, отрицает вину

Баракат отрицает вину в убийстве, утверждая, что дело было сфабриковано.

В Алматы продолжаются слушания по делу об обвинении гражданина Британии в убийстве своей полуторагодовалой дочки. Подсудимый отрицает предъявленное обвинение, передает zakon.kz.

Некоторые детали о процессе опубликовало британское издание The Sun. 41-летнего Мохамеда Бараката, пилота Airbus 330, обвиняют в том, что он в алматинском отеле в состоянии опьянения избил свою жену и дочь Софию, которая впоследствии скончалась в больнице.

Как пишет издание, подсудимый был задержан после того, как его обезумевшая 22-летняя жена Мадина выбежала в вестибюль отеля с криками о помощи. В дальнейшем была обнаружена их дочь с серьезными травмами головы с обеих сторон, озвучили в суде.

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Суд заслушал показания других постояльцев гостиницы о том, что "ребенка схватили за ноги и ударили головой о стену после семейного конфликта", пишет The Sun.

Однако Баракат отрицает вину в убийстве, утверждая, что дело было сфабриковано.

Адвокаты британца в суде перечислили три десятка грубых нарушений в деле и потребовали дальнейшего расследования, включая возможную эксгумацию, поскольку Баракат заявил суду, что доказательства не доказывают его вину в убийстве.

Так, адвокаты Назханов, Дюсембеков и Касымжанов А.Д. считают, что в деле отсутствуют очевидные доказательств вины их подзащитного в совершении умышленного убийства. Они отмечают, что при расследовании Департамент полиции Алматы не рассматривал и не отработал версию о причастности к смерти годовалой девочки других людей.

По данным защиты, собранные по уголовному делу доказательства не доказывают вину Баракат Мухамеда в совершении умышленного убийства дочери.

Жена пилота Мадина поддерживает мужа и говорит, что смерть их единственного ребенка была "несчастным случаем".

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