Генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов: СВО – всегда в процессе совершенствования

Военно-воздушные силы Казахстана являются одними из лучших по уровню подготовки среди стран СНГ. Это видно из результатов ежегодно проводимых Армейских международных игр, - Нурлан Орманбетов.

Образованный в 1998 году новый вид Вооруженных Сил – Силы воздушной обороны прошли достойный путь своего становления и развития и сегодня с честью выполняют поставленные Верховным Главнокомандующим ВС РК задачи. За это время выросло не одно поколение специалистов летного и инженерно-технического состава, зенитно-ракетных и радиотехнических войск, тыла и связи. В канун 18 августа – знаменательной даты для Сил воздушной обороны интервью нашему изданию дал главнокомандующий СВО ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов

- Нурлан Секенович, по традиции начнем с истории. За 22 года своего существования к чему сегодня пришли Силы воздушной обороны?

- Силы воздушной обороны - один из видов Вооруженных Сил Республики Казахстан, которые были сформированы Указом Президента РК 1 июня 1998 года. В их задачу входит обеспечение защиты воздушных рубежей страны, противовоздушная оборона государственных, административных и военных объектов, выполнение боевых задач по авиационной поддержке других видов и родов ВС РК.

Образование Сил воздушной обороны происходило во время становления нашего государства и Вооруженных Сил. В этот период, благодаря мудрой и дальновидной политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева удалось сохранить боевой потенциал Вооруженных Сил, что позволило создать Силы воздушной обороны.

Были учтены мировые тенденции по переносу центра тяжести вооруженной борьбы в воздушную сферу, в связи с чем наибольшую угрозу стали представлять средства воздушного нападения, для которых сейчас практически не существует ограничений ни по дальности полета, ни по объектам нанесения удара, ни по мощности. Эффективно противостоять такой угрозе можно только объединенными усилиями авиации и войск ПВО.

Создание Сил воздушной обороны позволило сделать шаг вперед в вопросах боевой готовности, в первую очередь ее технической составляющей, а также в боевой подготовке.

Необходимо сказать и о заслуге генерала армии Алтынбаеве Мухтаре Капашевиче. Именно он сыграл важнейшую роль в становлении Сил воздушной обороны. Его опыт, высокий авторитет среди военных и безупречное служение Родине оказались столь необходимыми в деле воспитания воинов СВО ВС РК. Также необходимо отметить роль генерал-майора авиации Ибраева Мухамеджана Шамушкенович, первого командующего Силами воздушной обороны.

За прошедшие 22 года СВО стабильно развивались, совершенствовалась штатная структура, система управления, инфраструктура воинских частей. За столь малый отрезок времени нами пройден колоссальный путь развития и совершенствования.

С момента переформирования ВВС и войск ПВО в новый для страны вид войск, на этой базе новых формирований и объектов вместили в себя исторические события, определившие будущее Казахстана и Вооруженных Сил. Проведена большая работа, направленная на укрепление обороноспособности страны, защиту суверенитета и территориальной целостности республики.

По новой модели созданы соединения войск ПВО, отвечающие современным мировым угрозам. С этой целью усилена противовоздушная оборона важных объектов и городов республиканского значения. Обеспечена защита от вторжения противника в воздушное пространство столицы РК.

Авиация сегодня — основной огневой маневренный род войск Сил воздушной обороны, предназначенный для прикрытия важных направлений, районов и объектов от ударов воздушного противника.

Военно-воздушные силы Казахстана являются одними из лучших по уровню подготовки среди стран СНГ. Это видно из результатов ежегодно проводимых Армейских международных игр, в частности конкурса летной выучки "Авиадартс", где наши летные экипажи и инженерно-технический состав показывают хорошие результаты и занимают призовые места, не уступая летчикам Российской Федерации, Республики Беларусь и Китая. Зенитные ракетные войска предназначены для осуществления зенитной ракетной обороны и прикрытия объектов государственного и военного-управления. Радиотехнические войска (РТВ) предназначены для ведения радиолокационной разведки воздушного противника, выдачи информации предупреждения о начале его нападения, боевой информации зенитным ракетным войскам и авиации СВО, контроля за соблюдением порядка использования воздушного пространства нашей страны.

- Как известно, Силы воздушной обороны являются самым мобильным и высокотехнологичным видом Вооруженных Сил. Расскажите подробнее об имеющейся технике и вооружении. Как влияет на вооружение СВО тенденция цифровизации армии?

- Авиационный парк ежегодно пополняется новой авиационной техникой. Впервые в истории Вооруженных Сил Республики Казахстан приобретены самые современные боевые самолеты Су-30СМ. На сегодняшний день они являются лучшими многофункциональными боевыми самолетами в мире.

В 2016 году мы получили новые транспортно-боевые вертолеты Ми-171Ш, боевые вертолеты Ми-35М. Ранее наши ряды пополнились военно-транспортными самолетами С-295 концерна Airbus Military. Отремонтирована и модернизирована практически вся авиационная техника наших ВВС.

Кроме того, на вооружении Военно-воздушных сил состоят истребители-перехватчики МиГ-31, многоцелевые истребители Су-27, фронтовые истребители МиГ-29, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-72, вертолеты Ми-8, Ми-17В-5, ЕС-145 Еврокоптер и UH1-II "Хьюи", а также ударные БПЛА WinLong и SkyLark.

Эта техника способна выполнить поставленные задачи на значительном удалении от базы, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Войска противовоздушной обороны оснащены зенитно-ракетными комплексами дальнего действия - С-200, средней дальности - С-300ПС, С-75 малой дальности С-125 М-К различных модификаций, которые способны уничтожать современные самолеты и крылатые ракеты во всем используемом диапазоне высот и скоростей.

С 2014 года начата войсковая эксплуатация трехкоординатной радиолокационной станции РЛС "НУР" (GM 403). Данная РЛС казахстанско- французской разработки, спроектирована на современной элементной базе, имеющей фазированную антенную решетку и способную эффективно работать в условиях радиоэлектронного воздействия.

В 2019 году была принята на вооружение еще один новый радиолокационный комплекс "Роса-РБ" производства Республики Беларусь, позволяющий обнаруживать и сопровождать малоразмерные, низковыстоные и малоскоростные воздушные объекты.

Части связи обеспечивают управление войсками всеми видами связи - проводной, радиорелейной, спутниковой, тропосферной.

Имеющаяся на вооружении СВО ВС РК военная техника отвечает мировым стандартам.

В начале 2020 года в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" была внедрена и запущена система автоматизированного управления Силами воздушной обороны, значительно расширяющая возможности подразделений находящихся на защите воздушных рубежей Казахстана по обнаружению, идентификации, сопровождению и захвату, а в случае необходимости уничтожению воздушных целей предполагаемого противника.

Таким образом, мы видим, как на деле реализуются задачи, поставленные Президентом Казахстана – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Касым-Жомартом Токаевым входе расширенного заседания коллегии Министерства обороны в мае 2019 года.

В первую очередь за счет технологического совершенствования и модернизации вооружения необходимо обеспечить дальнейшее укрепление боевого потенциала. В рамках комплексного перевооружения армия будет обеспечена современными образцами оружия и техники, - сказал глава государства.

- Тема пандемии коронавируса никого не обошла стороной. Во время режима ЧП и после него в нашей стране активно задействованы Вооруженные Силы. Какие функции в этот период выполняли военнослужащие Сил воздушной обороны?

- Авиационные базы ВВС Казахстана с подготовленными летными, инженерно-техническими составами военно-транспортной, армейской и фронтовой авиации находились в постоянной боевой готовности. Военные летчики были переведены на усиленный режим несения службы и по первой команде готовы приступить к выполнению поставленных задач. Было организовано круглосуточное дежурство летных экипажей, имеющих соответствующие допуски на перевозку пассажиров, грузов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью.

Свою боевую готовность в условиях режима чрезвычайного положения показали экипажи военно-транспортной авиации. К примеру, на самолетах С-295 была осуществлена переброска личного состава Сухопутных войск и специальных грузов из Луговского и Жетыгенского гарнизонов в города Уральск, Костанай и Петропавловск для выполнения задач по дезинфекции, дежурства на блокпостах, патрулирования населенных пунктов.

Кроме того, силами военно-транспортной авиации на родину из ряда стран, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта, России, Республики Беларусь и других стран благополучно были эвакуированы наши соотечественники, в том числе дети, которые находились за границей на лечении. Также для оказания помощи отечественным докторам решением Министра обороны, генерал-лейтенанта Нурлана Байузаковича Ермекбаева были организованы специальные авиационные рейсы для доставки врачей и гуманитарных грузов из Китая.

Для поддержания готовности к выполнению внезапно возникающих задач, а также повышения уровня летного мастерства даже при режиме чрезвычайного положения не прекращались учебно-тренировочные полеты.

Помимо боевой готовности на контроле держится состояние здоровья военных летчиков и авиаспециалистов.

Военными медиками и подразделениями биологической защиты осуществляется ежедневная санитарная и дезинфекционная обработка специальными растворами авиационной техники, казарменных помещений, учебных классов.

Практически все воинские части и подразделения СВО ВС РК являются частями постоянной боевой готовности, поэтому на них легла двойная нагрузка. Кроме несения боевого дежурства, личный состав привлекался к патрулированию, многие военнослужащие входили в состав сводных отрядов по организации карантинных мероприятий на блок-постах и дезинфекционной обработке, которая проводилась в закрытых военных городках и населенных пунктах.

- В каких крупномасштабных учениях регулярно принимают участие военнослужащие Сил воздушной обороны?

- Боевые возможности вооружения, обученность летного состава, слаженность и натренированность боевых расчетов радиолокационных и зенитных ракетных комплексов, обеспечение надежного управления были продемонстрированы в различных крупномасштабных, межвидовых учениях, а также в конкурсах Армейских международных игр "Ключи от неба", и "Авиадартс", которые стали для нас хорошей практикой.

Отличные результаты, показываемые личным составом воинских частей и подразделений СВО ВС РК в проводимых учениях, соревнованиях и конкурсах демонстрируют высокий профессиональный уровень, а также оснащенность новейшими образцами военной техники и вооружения.

В июне текущего года экипаж военно-транспортного самолета С-295 во время отказа передней стойки шасси, проявив мужество в сложившейся нештатной ситуации и высокий профессионализм, осуществили посадку самолета без передней стойки шасси на аэродроме "Жетыген". Указом Президента майор Женис Зайнулдинов, капитан Абылай Ибраев были награждены орденами "Айбын" 2-й степени, а майор Карим Пахирдинов и прапорщик Игорь Карабец - медалями "Жаынгерлік ерлігі үшін". Также руководством Министерства обороны были отмечены профессиональные действия наземных служб ВВС, принимавших участие в аварийной посадке самолета.

Приказом министра обороны военнослужащие, проявившие профессионализм в обеспечении аварийной посадки самолета на земле, награждены медалями "Ел қорғаны" и почетными грамотами.

Самолет удалось посадить, избежав людских потерь и сохранить дорогостоящую авиационную технику благодаря профессиональизму и мастерству, которое оттачивается нашими военнослужащими постоянно как в ходе различных учений и тренировок, так и в ходе возникающих нештатных ситуаций.

- К вопросу о развитии кадрового потенциала: как на сегодняшний день осуществляется подготовка военных кадров для СВО?

- В настоящее время успешно действуют Военный институт Сил воздушной обороны, обучающий молодые офицерские кадры для ВВС - летчиков и специалистов наземных служб и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, готовящий специалистов для войск ПВО, АСУ, связи и специалистов защиты государственных секретов. Открыта кафедра Сил воздушной обороны при национальном университете обороны имени первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации Н.А.Назарбаева.

Офицеры проходят профессиональную переподготовку на новые виды вооружения и военной техники в странах, производящих ее.

Приобретен некоторый опыт подготовки офицеров в странах, где обучение офицерских кадров осуществляется по стандартам НАТО.

Успешно действует учебный центр по подготовке младших авиационных специалистов и специалистов войск ПВО в п.Жетыген.

Как известно, профессия военного была и остается опасной. Опасная профессия требует от человека постоянной психологической готовности к действиям в экстремальных условиях. Для формирования такой готовности необходимо развитие личностных, интеллектуальных, мировоззренческих, профессиональных, организаторских, нравственных, психофизиологических и физических качеств.

Развитие авиационной техники бросает вызов интеллектуальным возможностям летчика XXI века. Следовательно, психологический портрет военного пилота будущего обязывает летный состав на протяжении всей жизнедеятельности стремиться к развитию высокого уровня мышления, отличным знаниям в области точных наук и специальных военно-авиационных дисциплин; заниматься постоянным физическим самосовершенствованием; подразумевает способность противостоять сложным проблемам и оптимистично смотреть в будущее, несмотря на объективные трудности профессиональной жизни.

Преданность Родине неразрывно связана с преемственностью поколений, подвигами наших отцов, дедов и прадедов. В годы Великой Отечественной войны Казахстан стал мощным авиационным центром – здесь готовили пилотов, воздушных стрелков, инженеров, ремонтировали подбитые врагом машины и дорабатывали новые. А казахстанцы работали на пополнение парка самолетов и другой военной техники.

Более 30 авиаторов, родившихся в Казахстане, в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза.

В их числе — Герой Советского Союза Нуркен Абдиров, имя которого носит 610-я авиационная база в Караганде.

Неувядаемой славой покрыл себя Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов. Его имя носит Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе и республиканская военная школа-интернат в Караганде.

Ярким примером для подражания современными летчиками являются космонавты Герой Советского Союза, Халык Кахарманы Тохтар Аубакиров и Халык Кахарманы Айдын Аимбетов, покорившие космос и внесшие неоценимый вклад в развитие Аэрокосмической отрасли.

Современные летчики — достойные преемники славных воинских традиций казахстанской авиации. Они имеют большой воздушный налет, освоили различные типы авиационной техники, регулярно принимают участие в парадах, республиканских и международных учениях, передают свой богатый опыт молодому летному составу.

- С момента изобретения самолета профессия летчика считалась сложной, опасной и в то же время престижной. Тяжело ли сегодня стать летчиком СВО Казахстана? И как в целом молодое поколение относится к этой профессии?

- Конкурс в летные училища и институты всегда был высоким. Ребят отбирают по всем параметрам здоровья, физической подготовки и знаний, полученных в средней школе. Проводятся испытания на сообразительность, быстроту принятия решения. Конечно же физическая подготовка. Спорт – одна из составляющих жизни летчика.

Что касается молодежи, то служить в рядах Вооруженных Сил сегодня стремятся многие казахстанцы. Служить в армии престижно, потому что быть патриотом своей страны престижно в любое время. В настоящее время у подавляющего большинства нашей молодежи настрой позитивный.

Сегодня профессия военного, тем более летчика вновь становится популярной и престижной в Казахстане. Ежегодно растет число желающих связать свою жизнь с военной авиацией.

- Заглядывая вперед, какие приоритетные направления развития СВО Вы можете назвать?

- Мы реализовываем комплекс мероприятий по всем аспектам развития и профессионализации армии, повышения статуса и престижа воинской службы, повышения качества боевой подготовки и технического оснащения войск, поднимаем авторитет армии в обществе, а также в рамках международного и военного сотрудничества.

Если говорить о новшествах, то я думаю, что армия не должна стоять на месте она развивается в унисон развитию нашего суверенного Казахстан. Мы совершенствуемся и развиваемся каждодневно.

В заключении я хотел бы поздравить с праздником весь личный состав воинских частей и учреждений Сил воздушной обороны, а также поблагодарить ветеранов, оставившим нам пример самоотверженного выполнения воинского долга и славные боевые традиции. В этот день желаю вам счастья, доброго здоровья, чистого неба и новых успехов в ратном труде на благо Республики Казахстан!

Тимур Аубакиров

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!