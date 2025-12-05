Популярность и узнаваемость: насколько хорошо в мире знают казахстанский флаг

По версии сайта FlagWhiz.com, флаг Казахстана среди стран СНГ является одним из наиболее узнаваемых в мире, сообщает Zakon.kz.

В рамках проводимых опросов на сайте FlagWhiz.com, где определяется уровень узнаваемости флагов государств мира, казахстанский флаг определяют в 85% случаев. По этому показателю Казахстан держится наравне со Словакией, Боснией и Герцеговиной, Иорданией, Эстонией и Венесуэлой.

Как определили

Рейтинг составляется посредством ответов простых обывателей и любителей географии со всего мира. Сам сайт является интерактивной платформой, где разработчики предлагают пройти участие в викторинах на знание флагов различных стран, их географического положения и столиц.

Сайт доступен для всех пользователей Всемирной сети, следовательно, проверить свои знания по географии может любой желающий.

В общей сложности разработчики викторин предлагают определить государственные символы 196 стран мира, на основании чего и составляется в последующем итоговый рейтинг их узнаваемости.

Данные от 2025 года собраны на анализе сделанной 511 581 попытки участников викторин, что фактически можно считать за полноценно проведенный общемировой социальный опрос.

Узнаваемость казахстанского флага

Среди стран постсоветского пространства в мире наибольшей узнаваемостью пользуются государственные флаги Украины, России и Грузии. В этом случае пользователи флаг Украины определяли в 95% случаев, России – в 92,5% случаев, а Грузии – в 90%.

Флаг Казахстана, как уже отмечалось выше, с точностью определяют 85% участников викторин.

Меньшей узнаваемостью пользуются флаги Азербайджана (82,5% правильных определений), Туркменистана (80% правильных определений), Армении (77,5% правильных определений), Кыргызстана (77,5% правильных определений), Беларуси (75% правильных определений), Узбекистана (75% правильных определений) и Таджикистана (72,5% правильных определений).

Фото: Zakon.kz

Эти показатели, к слову, делают флаг Казахстана одним из самых узнаваемых в мире среди стран СНГ.

Лидеры по узнаваемости

Наибольшей узнаваемостью в мире, по версии сайта FlagWhiz.com пользуются флаги 10 государств. В их числе: Канада, Япония, Германия, Италия, Франция, Индия, Китай, Южная Корея, Великобритания и Бразилия. Правильную принадлежность флагов этих стран участники викторин определяли в 97,5% случаев.

Флаг США, что на первый взгляд выглядит крайне парадоксально, правильно смогли определить только в 95% сделанных ответов. Такой расклад ставит американский флаг по узнаваемости в один ряд с флагами Дании, Мексики, Испании, Швейцарии, Аргентины, Финляндии, Саудовской Аравии, Швеции и Израиля.

Этот феномен эксперты объясняют двумя факторами. В первую очередь, невнимательностью участников опроса, а во-вторых, относительной схожестью американского флага с государственными флагами Либерии, Пуэрто-Рико и Малайзии, где также присутствуют красно-белые полосы, а в случае с Либерией и звезды.

Наименьшей узнаваемостью традиционно пользуются страны африканского континента, Океании и государства Карибского бассейна.

В заключение можно отметить, что имидж и статус страны на мировой арене только лишь полдела для идентификации ее государственных символов. В этом случае, как оказалось, важны и такие факторы, как отсутствие схожести с другими флагами, эксклюзивность в оформлении и запоминающаяся цветовая гамма.