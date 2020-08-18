Боксер поделился ожиданиями от боев после карантина

Поддерживал форму даже в домашних условиях, - Виктор Коточигов.

Казахстанский боксер профессионал Виктор Коточигов, представляющий менеджерскую компанию MTK KAZAKHSTAN, готовится к возвращению на ринг. Соперником по рейтинговому поединку чемпиона WBC International станет опытнейший боксер из Беларуси Андрей Исаев с рекордом в 47 проведенных боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 30 побед. Их поединок состоится 23 августа в Алматы, передает zakon.kz.

- Виктор, как проходит подготовка к поединку, намеченному на 23 августа?

- Подготовка к поединку и самому турниру прошла на высоком уровне. Сделали необходимый объем работы, провели отличные спарринги. В процессе подключалось множество ребят, с которыми работали в парах. В плане подбора спарринг партнеров никаких проблем вообще не было. О своем будущем сопернике не так много информации. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, оппоненты несколько раз менялись. Боксеры многих стран не могут просто так сейчас заехать к нам. В принципе мне без разницы с кем боксировать, самое главное выйти на ринг. Подготовка была настолько хорошей, что не хочется, чтобы это все прошло впустую.

- Последний раз ты боксировал в декабре месяце. Пауза, связанная с карантином, может как-то отразиться на форме?

- Да, вы правы, определенная пауза получилась. Но вот именно сейчас, с приближением поединка ко мне вернулось то чувство, желание, настрой. Очень соскучился по рингу. Я хотел именно 23-го числа отбоксировать. Иногда даже нервничал, когда "слетали" соперники (смеется).

- Как в целом провел время на карантине?

- Карантин прошел активно, я всегда поддерживал форму. Даже в домашних условиях. По возможности выбирался на природу, ходил в горы. В общем, делал определенную работу, связанную с физическими нагрузками и повышением уровня функциональной подготовки. Сейчас вернулись в прежний график, и мне не терпится вновь почувствовать запах ринга.

- Чем готов удивить своего соперника?

- Буду делать свою работу, отрабатывать домашние заготовки. То, над чем работали все это время с тренером, в том числе на спаррингах. Не буду что-то новое придумывать, спокойно и хладнокровно выйду и сделаю свою задачу.

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