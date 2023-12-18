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Непобедимые казахстанские боксеры узнали дату следующих боев

Бокс Фото: ВКонтакте/Виктор Темиров
Стала известна дата возвращения на ринг двух нокаутеров из Казахстана Виктора Темирова и Александра Ковригина, сообщает Zakon.kz.

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По информации сайта BoxRec.com, очередные поединки бойцов запланированы в рамках вечера бокса в Мюнхене (Германия) 20 января. Имена соперников Темирова и Ковригина пока не называются.

Александр Ковригин провел последний бой 3 июня в германском Эбербахе. Он нокаутировал в первом раунде поляка Петра Гудела и завоевал вакантный титул чемпиона по версии BDB International во втором легчайшем дивизионе.

Виктор Темиров, отметившийся в том же шоу, одержал победу единогласным решением судей над угандийцем Музамиру Каканде.

Ранее министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев поздравил именитого спортсмена Шавката Рахмонова с победой в турнире UFC 296 над американским файтером Стивеном Томпсоном.

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Ирина Мишура
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