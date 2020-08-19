"Астана" после первого тайма с "Динамо-Брест" проигрывает с большим отрывом

4:1 в пользу белорусов.

Первый тайм матча "Астана"- Динамо" (Брест) закончился для казахстанцев почти разгромом. На данный момент счет матча 4:1 в пользу хозяев, сообщает zakon.kz.

Первый матч "Астаны" в Лиге Чемпионов в сезоне-2020/21 проходит в белорусском Бресте.

Первый гол в ворота "Астаны" забил Михаил Гордейчук на 16 минуте матча. На 17 минуте забил Кирилл Печенин. Третий гол вновь на счету Гордейчука на 26 минуте, четвертый гол на 34 минуте забил Павел Седько.

За 5 минут до конца тайма Марин Томасов из "Астаны" слегка сократил счет, забив мяч в ворота Сергея Игнатовича.

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