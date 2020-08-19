Туман, шквал и град ожидаются в Казахстане 19 августа

Лишь на юге и западе РК погода преимущественно без осадков.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, шквал, возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, в Акмолинской области порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Павлодарской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, шквал, возможен град.

В Актюбинской области ночью и утром ожидается туман, днем на севере области - порывы 16 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

На большей части Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на востоке Актюбинской, на юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, частично облачно.

Прогноз погоды на 19 августа.

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