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Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

В общей сложности бывший вице-президент получил более 3 550 голосов.

Фото : АР19 августа 2020, 08:32

Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины.

В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.


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