Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточное число голосов от своей партии, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в ноябрьских выборах на пост главы государства, сообщает Zakon.kz.

Голосование проходило в онлайн-режиме, пишет Associated Press.

"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту кандидатуру на следующей неделе", – заявила Харрис в X.

Она стала первой темнокожей женщиной и первой женщиной южно-азиатского происхождения, которая выдвинута в президенты от одной из двух ведущих американских партий. Если Харрис одержит победу, то станет первой женщиной на посту президента США.

После объявления Джо Байдена об окончании борьбы за пост президента был зафиксирован всплеск пожертвований в кампанию Харрис, а ведущие демократы выстроились в очередь, чтобы поддержать ее кандидатуру.

О том, что она будет участвовать в выборах президента США, Харрис заявила 25 июля 2024 года в своих соцсетях.