Какую медицинскую помощь могут получить казахстанцы бесплатно

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется абсолютно всем, независимо от наличия статуса застрахованности.

Гарантированный объем бесплатный медицинской помощи оказывается всем гражданам, независимо от статуса участия в системе ОСМС, отказов в предоставлении медиинских услуг по пакету ГОБМП быть не должно, сообщает zakon.kz.

В Фонде социального медицинского страхования разъяснили, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать казахстанцы бесплатно.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется абсолютно всем, независимо от наличия статуса застрахованности. В Фонд медстрахования участились жалобы пациентов об отказе им в медицинской помощи из-за отсутствия медстрахования. При этом важно отметить, что медицинская помощь, которая входит в ГОБМП, должна оказываться любому пациенту, нуждающемуся в ней, бесплатно и безотказно, – уточнили в пресс-службе ФСМС.



Государство по-прежнему обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг, таких как :

- Скорая и неотложная медицинская помощь (при необходимости госпитализация);

- Обслуживание в поликлиниках (прием и консультация у терапевта, в том числе у узких специалистов при наличии социально-значимых и хронических заболеваний, лабораторные услуги, диагностика, лечение, вакцинация, скрининги, патронаж детей до 1 года, ведение беременности);

- Диагностика и лечение при:

социально-значимых заболеваниях (туберкулез, ВИЧ, психические расстройства, злокачественные новообразования);

основных хронических заболеваниях (диабет, артериальная гипертензия, вирусный гепатит, ревматоидный артрит и др.);

острых инфекционных заболеваниях, опасных для окружающих.

Также, получить лекарства на бесплатной основе могут категории граждан, состоящие на диспансерном учете по определенным заболеваниям и состояниям.

Что касается услуг в пакете ОСМС, то, согласно "Кодексу о здоровье и системе здравоохранения РК", застрахованным гражданам полагаются следующие виды медицинской помощи:

- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, включающая:

профилактические медицинские осмотры;

прием и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача;

динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;

оказание стоматологической помощи в плановой форме беременным и детям до 18 лет, а также в экстренной форме – детям до 18 лет, беременным, участникам ВОВ, инвалидам, многодетным матерям, получателям АСП (адресная социальная помощь), пенсионерам, больным инфекционными и социально-значимыми заболеваниями;

диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, УЗИ, рентген, КТ, МРТ;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, стационарная медицинская помощь (стационар на дому, дневной стационар, круглосуточный стационар);

- медицинская реабилитация.

При этом в ФСМС напомнили, что почти за 11 млн казахстанцев из 15 социально уязвимых категорий взносы платит государство. Таким образом, они получают медицинскую помощь в пакете обязательного социального медицинского страхования.

Все услуги в пакете ОСМС застрахованному пациенту оказывают по направлению участкового врача и на бесплатной основе. Если же поликлиника, к которой прикреплен пациент, не может оказать какую-либо услугу из-за ее отсутствия, то она должна направить пациента в медицинскую организацию, с которой заключен договор соисполнения на данный вид медицинской помощи, – пояснили в Фонде.

В случае отказа предоставления или направления на платных основаниях медицинских услуг граждан призывают оставить обращение через мобильное приложение Qoldau 24/7. Фонд социального медицинского страхования, как защитник прав пациентов, рассмотрит обращение и примет необходимые меры.

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