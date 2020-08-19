Резонансное дело о двойном убийстве передали в суд полицейские ВКО

Это жестокое преступление было совершено 9 января 2020 года в селе Шубарагаш Катон на отгонном участке крестьянского хозяйства.

Следственным управлением Департамента полиции ВКО окончено производством уголовное дело о двойном убийстве двух жителей Катон-Карагайского района, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, это жестокое преступление было совершено 9 января 2020 года в селе Шубарагаш Катон-Карагайского района на отгонном участке крестьянского хозяйства. Именно там были обнаружены тела погибших 56 и 52 лет, с множественными телесными повреждениями несовместимые с жизнью, а также с признаками удушения.

По горячим следам был изобличен и задержан ранее судимый житель города Капчагай Алматинской области, 1984 года рождения, который был заключен под стражу.

По результатам комплекса всех необходимых следственно-оперативных мероприятий уголовное дело о двойном убийстве направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области для рассмотрения по существу. В настоящее время ведется судебное разбирательство, - сообщил начальник областного ДП Сагат Мадиев.

Полковник полиции отметил, что за 7 месяцев текущего года в ВКО было зарегистрировано 40 фактов совершения убийств, все они раскрыты полицейскими области.

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