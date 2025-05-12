#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
513.74
569.17
6.33
Происшествия

Дело о захвате заложников и зверском двойном убийстве в Актобе передали в суд

дело о зверском убийстве передали в суд, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 22:38 Фото: Zakon.kz
В Актобе завершено расследование громкого дела о захвате заложников и двойном убийстве, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, отмечает КТК, пострадавшая 40-летняя женщина и подозреваемый ранее жили в гражданском браке. Что именно стало поводом для зверского убийства, теперь обнародуют в суде. В тот страшный день 51-летний житель Актобе взял в заложники бывшую возлюбленную, ее мать и отчима. Престарелых супругов зверски избил и зарезал ножом. А тела бросил в погреб. Издевался и над самой женщиной. Но ей удалось выжить.

Три часа полиция вела с преступником переговоры, но он отказывался отпускать заложников. В итоге среди ночи дом взяли штурмом. К сожалению, спасти пенсионеров не удалось. И вот расследование жуткой истории завершено, и все материалы переданы в суд.

"Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 99, по ч. 2 ст. 126 УК и по ч. 1 ст. 107 УК РК – в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия".Прокурор Управления прокуратуры Актюбинской области Аселя Маликова

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. Позже стало известно, кем приходился мужчина заложникам, которых он удерживал. 16 января были похоронены погибшие пенсионеры. 20 января выписали из больницы единственную выжившую.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Убивший мать и двух детей житель Петропавловска пытался выдать себя за жертву
Происшествия
23:20, 12 мая 2025
Убивший мать и двух детей житель Петропавловска пытался выдать себя за жертву
Шестилетнего мальчика нашли мертвым спустя 10 дней поисков в Акмолинской области
Происшествия
22:24, 12 мая 2025
Шестилетнего мальчика нашли мертвым спустя 10 дней поисков в Акмолинской области
В алматинских горах потерялся турист из Вьетнама
Происшествия
22:08, 12 мая 2025
В алматинских горах потерялся турист из Вьетнама
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: