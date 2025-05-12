Дело о захвате заложников и зверском двойном убийстве в Актобе передали в суд

В Актобе завершено расследование громкого дела о захвате заложников и двойном убийстве, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, отмечает КТК, пострадавшая 40-летняя женщина и подозреваемый ранее жили в гражданском браке. Что именно стало поводом для зверского убийства, теперь обнародуют в суде. В тот страшный день 51-летний житель Актобе взял в заложники бывшую возлюбленную, ее мать и отчима. Престарелых супругов зверски избил и зарезал ножом. А тела бросил в погреб. Издевался и над самой женщиной. Но ей удалось выжить.

Три часа полиция вела с преступником переговоры, но он отказывался отпускать заложников. В итоге среди ночи дом взяли штурмом. К сожалению, спасти пенсионеров не удалось. И вот расследование жуткой истории завершено, и все материалы переданы в суд.

"Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 99, по ч. 2 ст. 126 УК и по ч. 1 ст. 107 УК РК – в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия". Прокурор Управления прокуратуры Актюбинской области Аселя Маликова

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. Позже стало известно, кем приходился мужчина заложникам, которых он удерживал. 16 января были похоронены погибшие пенсионеры. 20 января выписали из больницы единственную выжившую.

