Снижение штрафов за отсутствие маски не обсуждается - Минюст

Действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 КоАП, являются актуальными.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов утром 19 августа сообщил, что госорганами в настоящее время рассматривается концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного до 1 МРП (2 778 тенге). Однако Минюст РК предоставил другую информацию, передает zakon.kz.

По вопросу снижения штрафных санкций за нарушение масочного режима. Действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 КоАП, являются актуальными, снижение его размера государственными органами не обсуждается, - сказано в распространенном сообщении.

В настоящее время штраф за нарушение масочного режима составляет 30 МРП (83 340 тенге).

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