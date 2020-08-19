Токаев поручил сообщать ему о пассивных руководителях

Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту - Президент.

В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники. Госаппарат не должен бояться принимать решения. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по борьбе с коррупцией, передает zakon.kz.

Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии, - сказал Токаев в своем заявлении на сайте Акорды.

В то же время он отметил, что активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кампанейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих.

По моему поручению сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов, - отметил Президент.

В связи с чем он поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать его о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. Это касается и местных исполнительных органов.

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