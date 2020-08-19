Чемпионат Казахстана по футзалу завершен досрочно

Причина - необходимость подачи заявки казахстанских участников Лиги чемпионов.

Чемпионат Казахстана по футзалу досрочно завершен, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

Это решение было принято на заседании исполнительного комитета федерации. Чемпионат завершен по состоянию на 12 марта 2020 года. В итоге в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу выступят алматинский "Кайрат" и "Актобе", так как эти два клуба занимают верхние позиции в турнирной таблице.

Чемпионат был завершен досрочно из-за следующих причин:

- Невозможность дальнейшего проведения турнира в связи с продолжением санитарно-эпидемиологических карантинных мероприятий и, соответственно, запретом на спортивные соревнования в закрытых помещениях;

- Выход участников чемпионата Республики Казахстан по футзалу на завершающую стадию турнира в связи с наличием 70% сыгранных матчей соревнования;

- Необходимость оперативной подачи турнирной заявки казахстанских участников Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Вскоре состоится жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Таким образом, казахстанские участники турнира обязаны уже сейчас подать заявочную документацию. Закончить чемпионат не представляется возможным в связи с пока действующим строгим запретом на соревнования в закрытых помещениях. С той целью, чтобы возобладал спортивный принцип, Казахстанская федерация футбола, заручившись поддержкой участников национального первенства, приняла решение завершить его по итогам текущей турнирной таблицы и дать возможность сильнейшим казахстанским футзальным клубам вновь выйти на международную арену, - заявил директор Департамента футзала Казахстанской федерации футбола Аскар Абильдаев.

Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА состоится 2 сентября 2020 года.

Матчи Предварительного раунда пройдут с 13 по 18 октября 2020 года.

Матчи Основного раунда будут сыграны с 22 по 29 ноября 2020 года.

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