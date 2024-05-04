Чем завершится битва лидеров чемпионата Казахстана по футболу?

Игра в Актобе станет центральным событием седьмого тура казахстанской Olimpbet Премьер-лиги.

"Актобе" (Актобе) – "Астана" (Астана). 4 мая, 19:00 (время Астаны)

В центральном матче седьмого тура чемпионата Казахстана сойдутся действующие бронзовый и серебряный призеры Olimpbet Премьер-лиги. Перед стартом нового чемпионата обе команды провозгласили целью завоевание титула, и пока они оправдывают ожидания болельщиков: к первой очной встрече сезона соперники подходят, занимая две верхние строчки турнирной таблицы.

По итогам шести туров в активе "Актобе" и "Астаны" по десять набранных очков, при этом "красно-белые" провели на матч меньше столичной команды. Но в случае победы астанчан "красно-белые" уже не будут иметь перед семикратными чемпионами Казахстана никакого перевеса по потерянным баллам.

Однако выиграть команде Григория Бабаяна будет очень непросто, о чем красноречиво свидетельствует статистика последнего времени: "Астана" потерпела от "Актобе" три поражения подряд с общим счетом 2:10!

К тому же "красно-белым" надо как-то реабилитироваться в глазах родных болельщиков за неожиданный проигрыш в Талдыкоргане от "Жетысу" в прошлом туре. Но и столичный коллектив, конечно же, будет биться исключительно за победу, ничья не устроит ни тех, ни других.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в главной битве тура, отдавая предпочтение "Актобе": П1 – 2.31, Х – 3.19, П2 – 3.09.

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Фото: Olimpbet

"Кайрат" (Алматы) – "Атырау" (Атырау). 4 мая, 16:30



"Кайрат" проведет первый матч после увольнения главного тренера Кирилла Кекера. Его отправили в отставку после выездного поражения "желто-черных" от кызылординского "Кайсара".

"Атырау" же в минувшем туре Olimpbet Премьер-лиги одержал первую победу в сезоне, взяв три очка в домашнем матче с "Кызылжаром". Это позволило "нефтяникам" подняться сразу на несколько мест в таблице, и сейчас они располагаются на девятой строчке, сразу следом за "Кайратом".

Клуб из Атырау стал одним из самых неудобных соперников для алматинцев, которые не могут его обыграть на своем поле на протяжении трех матчей в рамках чемпионата Казахстана (две ничьи и одно поражение со счетом 0:3).

А теперь еще "кайратовцы" остались и без рулевого. Смогут ли они прервать неудачную домашнюю серию с "нефтяниками" при не самых благоприятных для них обстоятельствах?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что шансы соперников на успех в этом матче приблизительно равны, с небольшим перевесом в пользу хозяев: П1 – 2.09, Х – 3.25, П2 – 3.41.

А подробную роспись на игры казахстанской Olimpbet Премьер-лиги можно найти здесь.

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