Сокращение цифрового неравенства

Особое значение имеет цифровизация сельских населенных пунктов.

По данным Комитета по статистики Министерства национальной экономики на конец 2019 года в Казахстане зафиксировано 2,4 млн. пользователей широкополосного Интернета. В целом в Казахстане доступ к сети Интернет наиболее распространен в крупных городах – Нур-Султане (86,9%) и Алматы (80,9%). Высокие показатели отмечаются в основных сельских регионах Северного и Восточного Казахстана – 70,2% и 70,4% соответственно.

Особое значение имеет цифровизация сельских населенных пунктов. При этом необходимо учитывать, что телекоммуникационные сети в соответствие с Законом РК "О связи" операторы связи строят самостоятельно исходя из собственных коммерческих целей, а учитывая, что территория нашей страны является 9-ая по площади в мире, строительство сетей за счет собственных средств операторы считают экономически не эффективным.

Принимая во внимание необходимость ускорения технологической модернизации экономики и повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принято решение реализации проекта "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи" по механизму государственно-частного партнерства.

В июле 2020 года ТОО "SilkNetCom" (участник проекта) завершил первый этап проекта по строительству волоконно-оптических линий связи, не смотря на режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане, вызванный пандемией коронавируса COVID-19. В рамках данного проекта компания осуществила строительство более 6000 км волоконно-оптических линий связи.

Возможность выхода во Всемирную сеть для сельских населенных пунктов решает множество вопросов, как с получением услуг электронного правительства, так и социальные моменты, включая образование школьников, которые получают равные права при получении знаний благодаря Интернету. Значительно сократится информационное и цифровое неравенство между городом и селом, так как использование новейших технологий и развитие электронных государственных услуг позволят сельчанам пользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг - интернетом, телевидением, телефонией, услугами видеонаблюдения и др. У правоохранительных органов появилась возможность строить свои корпоративные сети, улучшать взаимодействие и оперативную связь. Больницы могут пользоваться достижениями телемедицины и едиными информационными базами. Все это стало возможным благодаря новым технологиям и обновлению телекоммуникационной инфраструктуры. Более 1200 точек доступа в сельской местности установлено за 3 года реализации проекта.

Проект реализуется со 100%-ным выполнением плана и четким соблюдением графика работ. На данный момент высокоскоростной интернет проведен в государственные органы и бюджетные учреждения, расположенных в 429 населенных пунктах по всей республике, благодаря чему доступ во Всемирную сеть получили многочисленные социально значимые объекты, в том числе 371 больниц, 451 школ и более 400 органов местного государственного управления.

По итогам проекта ожидается увеличение доли пользователей интернета с 72,9% в 2018 год до 82% к концу 2022 году.

Данный проект является первым в своем роде и самым крупномасштабным общереспубликанским проектом государственно-частного партнерства в Казахстане.

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