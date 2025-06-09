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События

Цифровая революция: интернет охватит 99% аулов Казахстана

аул онлайн, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 16:02 Фото: АО Казахтелеком
Казахстан выходит на новый этап цифровизации: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Казахтелеком" заключили инвестиционное соглашение о подключении более 3 000 сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету, сообщает Zakon.kz.

Проект реализуется с опережением графика: завершение строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) теперь запланировано на конец 2026 года – на год раньше ранее обозначенного срока. Подключение отдаленных территорий будет обеспечено через спутниковые каналы связи до конца 2027 года.

В результате 99% аулов и сел по всей стране получат доступ к стабильному интернету. Подключение охватит школы, медицинские учреждения, органы местной власти, бюджетные организации, общественные точки доступа и более 40 пунктов пропуска на границе. В 88% населенных пунктов будет использована волоконно-оптическая технология, в 12% – спутниковая.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев считает, что реализация проекта – это настоящий "цифровой фундамент", который обеспечит равные условия для развития регионов.

"Наша задача не просто подключить села к интернету, а встроить их в цифровую экосистему страны. Это основа для равного доступа к образованию, медицине, госуслугам. Когда инфраструктура работает стабильно и прозрачно, это создает почву для развития малого бизнеса, сельских школ и новых профессиональных траекторий для молодежи".Жаслан Мадиев

Общий объем инвестиций в проект превысит 239 млрд тенге. Финансирование полностью осуществляется за счет внебюджетных средств. Основу проекта составляет существующая инфраструктура АО "Казахтелеком" – крупнейшего телекоммуникационного оператора страны.

Фото: АО Казахтелеком

Казахстан делает огромный шаг к снижению цифрового неравенства, начиная с самых удаленных уголков страны, уверен председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

"Главное – чтобы у ребенка в ауле и у ребенка в городе были равные возможности: учиться, развиваться и пользоваться современными технологиями. Доступ к интернету уже давно перестал быть роскошью – это базовая необходимость, что признается на международном уровне, в том числе ООН и президентом нашей страны".Багдат Мусин

Дополнительно в сельской местности будет усилена инфраструктура базовых станций сотовой связи. Проведение ВОЛС до этих объектов позволит значительно повысить качество мобильного интернета и голосовой связи.

Проверить техническую возможность подключения по вашему населенному пункту можно на сайте: telecom.kz/ru/auylonline.

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Айсулу Омарова
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