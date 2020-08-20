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Алексей Навальный экстренно попал в больницу 

Подробности инцидента выясняются.

Фото : AP20 августа 2020, 10:37

В Омске экстренно госпитализировали политика Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Навальный возвращался самолетом в Москву из Томска, но в небе ему резко стало плохо, из-за чего самолет был вынужден экстренно зайти на посадку в Омске. У Алексея токсическое отравление..., - сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

По данным "СуперОмска", Навального доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1, что на Левом берегу, состояние политика пока не известно, подробности инцидента выясняются.


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