Алексей Воробьев попал в больницу

Российский певец Алексей Воробьев рассказал поклонникам, что находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

По его словам, около полутора месяцев назад у него упала картина на стакан с водой. Емкость разбилась, а осколки от стекла вошли артисту в руку. Певец назвал ситуацию очень странной.



"Думал, что само пройдет, заживет. Осколок я вроде вытащил, у меня достаточно неплохо получилось, как я думал. Сейчас я в больнице, и выяснилось, что полтора месяца у меня в ладони осколок стекла", – поделился артист в Instagram.

Также он отметил, что не переживает из-за травмы и даже шутит по этому поводу.

"У вас еще есть вопросы, почему мужчины живут не так долго, как женщины?" – отметил музыкант.

Воробьев с детства выступал на различных конкурсах, посвященных музыке и вокалу. В 2005 году он прошел кастинг телеконкурса "Секрет успеха", где занял третье место. В 2006-м исполнитель подписал договор с Universal Music Russia. В 2011 году Воробьев представлял Россию на "Евровидении" в Дюссельдорфе, где занял 16-е место.

Воробьев также развивал карьеру актера. В его фильмографии более 50 ролей. Он снялся в таких проектах, как "Деффчонки", "Три дня лейтенанта Кравцова", "Екатерина", "Фобос. Клуб страха".

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