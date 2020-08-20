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Приговор бывшему премьер-министру Кыргызстана Исакову оставили в силе

Коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор первой инстанции.

Фото : media-center.kg20 августа 2020, 13:58

Бишкекский горсуд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Сапару Исакову, осужденному за коррупцию к 18 годам лишения свободы, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор первой инстанции бывшему премьер-министру Сапару Исакову.

Ранее Первомайский райсуд столицы Кыргызстана признал виновным Исакова по статье "Коррупция" и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.


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